Harper Beckham wird 14: Süße Glückwünsche von der Familie

Der jüngste Beckham-Spross, Harper Seven, feiert heute Geburtstag. Mutter Victoria gratuliert auf Instagram mit zahlreichen Fotos und einem emotionalen Text. Auch zwei ihrer Brüder meldeten sich mit Glückwünschen.

Große Gefühle bei den Beckhams: Harper Seven feiert am Donnerstag ihren 14. Geburtstag - und die ganze Familie mit ihr. Mutter Victoria Beckham (51) gratulierte mit einem und gab dabei private Einblicke in die Kindheit des jüngsten Familienmitglieds.

In einer Bilderreihe teilte die Modedesignerin zahlreiche Fotos und Videos aus Harpers Kindheit, darunter ein Schwarz-Weiß-Foto aus der Schwangerschaft, Harper als Kleinkind in Mamas High Heels, beim Ballett-Tanzen, Flötenspielen und Singen. Die Collage zeigt eine verspielte und fröhliche Seite der Beckham-Tochter, die inzwischen eine junge Teenagerin ist.

"Alles Gute zum Geburtstag, meine Welt", schreibt Victoria Beckham dazu in einer emotionalen Botschaft. "Du bist mein Ein und Alles und ich bin so stolz auf die starke, selbstbewusste, liebevolle und talentierte junge Frau, zu der du heranwächst. Du bist meine beste Freundin, und ich bin so glücklich, dass ich deine Mummy sein darf. Wir lieben dich so, so sehr, Harper Seven. Genieß deinen besonderen Tag." Auch Ehemann David Beckham (50) wurde in dem Beitrag markiert.

Unter dem Post sammelten sich schnell zahlreiche Glückwünsche von Promis und Freunden der Familie. Unternehmerin Kim Kardashian (44) kommentierte: "Happy Birthday, süße Harper", während Supermodel Helena Christensen (56) schrieb: "So ein wunderschöner Spirit. Happy Birthday an unser Mädchen."

Auch Harpers Brüder gratulieren

Romeo Beckham (22) gratulierte seiner kleinen Schwester ebenfalls via Instagram. In einer Story teilte er ein aktuelles gemeinsames Foto und schrieb: "Alles Gute zum 14. Geburtstag an den tollsten Menschen, den es gibt, liebe dich für immer und ewig."

Der älteste Beckham-Sohn, Brooklyn (26), gratulierte dem Geburtstagskind ebenfalls öffentlich. Er teilte ein gemeinsames Foto mit Harper und seiner Ehefrau Nicola Peltz (30) in seiner Instagram-Story und schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag, Harper, wir lieben dich." Von Vater David Beckham sowie dem jüngsten Bruder Cruz (20) kamen bisher keine öffentlichen Glückwünsche.