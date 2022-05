Harald Schmidt haut die Rente raus: "Inflation frisst mir das Geld weg"

Harald Schmidt will sich das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn kaufen. Der Entertainer will Inflationsbedingt nicht sparen und gibt das Geld lieber aus.

"Ich stelle mir das fantastisch vor, die Regionalbahn ist ja nicht mehr der Bummelzug, der überall hält - das ist ja heute eigentlich der ICE", sagte der 64-Jährige am Freitagabend bei der Feier zum Geburtstag des Publizisten Helmut Markwort in München. "Ich werde jetzt in Orte fahren, wo ich gar nicht hin möchte, einfach weil ich dieses 9-Euro-Ticket habe."

Hohe Inflation: Sparen ist für Harald Schmidt nicht sinnvoll

Ansonsten spare er trotz Inflation nicht. "Ich hau die Rente raus, denn die Inflation frisst mir ja das Geld weg." Da gebe er das Geld lieber aus.

9-Euro-Ticket: Harald Schmidt will es nutzen

Das 9-Euro-Monatsticket gilt im Juni, Juli und August überall im Nah- und Regionalverkehr. Der bundesweite Verkauf bei der Bahn und anderen Anbietern soll an diesem Montag starten, mancherorts läuft er schon.