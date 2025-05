Harald Glööckler wird 60: Auf der Suche nach dem Jungbrunnen

Harald Glööckler ist nicht nur durch seine Mode, sondern vor allem durch sein Aussehen zu einer Marke geworden. Vom Altern hält der Designer auch an seinem 60. Geburtstag immer noch nichts. "Nach der OP ist vor der OP", machte er deutlich.

Für die ewige Jugend würde Harald Glööckler einiges in Kauf nehmen. "Am liebsten würde ich ewig leben. Gäbe es Vampire, würde ich mich beißen lassen, um schön und ewig jung zu bleiben", sagte er bereits zu seinem 50. Geburtstag der Münchner "Abendzeitung". Zehn Jahre später arbeitet der exzentrische Designer noch immer an der Formel für den Jungbrunnen und scheut dabei weder Spritzen noch Skalpell. An seinem 60. Geburtstag am 30 Mai ist an ihm immer noch alles auffällig, schrill, exzentrisch - genau so, wie er es liebt. "Sei alles, außer langweilig" ist sein Credo.

Glanz war nicht programmiert

Geboren wurde Harald Glöckler unter weitaus weniger glanzvollen Umständen. Er wuchs im kleinen Maulbronn-Zaisersweiher in Baden-Württemberg auf, dort führten seine Eltern eine Gaststätte. Der junge Harald schwärmte hingegen schon früh für Mode, inspiriert durch seine Tante, eine Schneiderin. Mit gerade einmal sieben Jahren entwarf er für sie sein erstes Kleid, da war die Liebe für Opulenz schon geboren: ein schwarzes Spitzenkleid mit goldfarbenem Futter.

Doch seine Kindheit war überschattet von einer Tragödie. Sein Vater war Alkoholiker und gewalttätig. Seine Mutter starb nach einem Sturz von der Treppe, als er gerade 14 war. "Überall war Blut. Eimerweise", erinnert sich Glööckler in seiner gleichnamigen Autobiografie. Er selbst holte damals Handtücher und rief den Arzt. Die Schuld an dem Sturz gab er seinem Vater und sprach bis zu dessen Tod 1992 kein Wort mehr mit ihm. Es sind diese frühen Erfahrungen, die den Wunsch in ihm verstärkten, sich eine eigene, glitzernde Welt zu erschaffen.

Glööckler erfindet sich pompöös neu

1987 eröffnete er nach seiner Lehre zum Einzelhandelskaufmann in einem Modekaufhaus seinen ersten Laden mit eigenen Designs in Stuttgart. Drei Jahre später gründete er das Label "Pompöös" und taufte sich gleich mit: Aus Glöckler wurde Glööckler. Das Doppel-Ö, der schwarze Bart, das bunte Make-up, der Strass - überall Strass! -, die Krone - alles Teil seiner selbst entworfenen Kunstfigur. Der Verkauf seiner Produkte über Teleshopping machte Glööckler ab 2004 schließlich deutschlandweit bekannt. Seine Botschaft lautet "Jede Frau ist eine Prinzessin", es braucht nur genug Glitzer. Heute gibt es quasi nichts, das er noch nicht mit seinem Namen versehen hätte. Mode, Schmuck, Tapeten, Lampen, Koffer, Hundenäpfe, Servietten.

Das Fernsehen entdeckte den Unterhaltungswert des schillernden Designers schnell. 2010 und 2011 saß er als Jurymitglied in der RTL-Tanzsendung "Let's Dance". Es folgten eigene Dokumentationen wie "Herr Glööckler zieht um" oder "Glööckler, Glanz und Gloria". 2022 war er dann auch im Dschungelcamp zu sehen.

"Nach der OP ist vor der OP"

"Ich werde immer mit Schönheits-OPs in Verbindung gebracht. Weiß gar nicht, warum", scherzte er dort. Die Wahrheit ist: Harald Glööckler hat aus sich ein lebendes Kunstwerk geschaffen. "Nach dem Sport ist vor dem Sport und nach der OP ist vor der OP", erklärt er seine Philosophie gegenüber spot on news. "Sie dürfen sich aber nicht vorstellen, dass es da einen OP-Plan gibt, sondern vielmehr, es wird dann etwas gemacht, wenn es notwendig ist."

Seit 30 Jahren lässt er sich regelmäßig unterspritzen. "Ich habe dem Älterwerden ja gekonnt ein Schnippchen geschlagen bis jetzt, von daher ist das in Ordnung für mich", sagt er der "AZ" auf die Frage nach den Gefühlen zu seinem 60. Geburtstag. Von dem Ausdruck "In Würde altern" hält er wenig: "Entweder man altert in Würde oder nicht, aber ob man sich dabei liften lässt oder nicht ist doch völlig uninteressant."

Das Ende einer großen Liebe

Wer durch alle körperlichen Veränderungen immer zu ihm stand, war seine große Liebe. Mit 21 Jahren lernte Harald Glööckler Dieter Schroth (76) kennen. 35 Jahre lang waren sie ein Paar, seit 2015 auch verheiratet. Schroth, zweifacher Vater und geschieden, begleitete ihn bei jedem Schritt seiner Karriere und war jahrelang als sein Manager tätig. Doch 2022 folgte die überraschende Trennung. "Ich wollte so nicht mehr leben", erklärte Glööckler über das Ende seiner Ehe. Er habe sich eingeengt und "emotional ausgebrannt" gefühlt. "Nähe kann auch entfremden."

Die Wahrheit ist: "Ich war schon die letzten zehn Jahre in meiner Beziehung unglücklich war. So unglücklich, dass ich Depressionen bekam." Heute lebt er allein in Berlin und will seine Freiheit genießen. In "Herr Glööckler sucht das Glück" ließ er sich von RTLzwei auch prompt bei diesem neuen Leben begleiten - die Sendung wurde allerdings abgesetzt.

Keine Nostalgie zum 60. Geburtstag

In letzter Zeit erlebt Harald Glööckler trotzdem wieder einen Popularitätsschub. Als Juror der Stylingsendung "My Style Rocks" ist er aktuell der virale Hit bei TikTok. Seine legendären Ausraster - inklusive Tassenwurf - werden zu Memes, sein erbostet "Mann!" zum geflügelten Wort.

Seinen 60. Geburtstag plant Glööckler dennoch entspannt anzugehen. "Ich habe noch keine konkreten Pläne für meinen runden Geburtstag, aber mein Management und meine Freunde wohl schon. Ich habe es mit dem Feiern nicht so wichtig", verrät er der Boulevardzeitung. Wie er über die 60 denkt? "Da muss man nicht drüber nachdenken, da muss man mit klarkommen. Das ist halt so, das ist Teil des Deals."

Wenn er seinem jüngeren Ich einen Rat geben müsste, wäre das daher, ganz im Sinne der ewigen Jugend, nur einer: "Alles noch mal so zu machen. Auch alle Fehler nochmal genauso zu machen. Nur ein bisschen früher, damit man mehr davon hat."