Im ZDF startet "Der Bergdoktor" mit neuen Folgen wieder durch. Serienstar Hans Sigl spricht nun über einen knallharten Ausstieg. Dürfen Fans auf ein Comeback hoffen?

Der Serien-Ausstieg einer beliebten Figur ist für die Zuschauer oft nicht einfach. Das wissen auch die Fans des ZDF-Formats "Der Bergdoktor", die im Laufe von 18 Staffeln schon einige TV-Lieblinge gehen lassen mussten. Auch für die Schauspieler ist der Abgang von Kollegen nicht immer einfach zu verkraften. Hans Sigl (56), der beim "Bergdoktor" die Hauptrolle des "Dr. Martin Gruber" spielt, kann davon ein Lied singen...

Hans Sigl über Ex-Kollegin beim "Bergdoktor": "Alle vermissen Anne"

Seit 2008 ist Hans Sigl ein fester Bestandteil der Serie. Ausstiege gehören zum Alltag im Business, wie er im Podcast " " erklärt: "Wenn man den Beruf des Schauspielers ergreift, weiß man, dass es zu vielen Situationen kommen wird. [...] Es gab Dinge, die waren nicht so schön, und dann dachte ich mir: 'Okay, ist halt aber so.'"

Er versuche, sich Abgänge beim "Bergdoktor" nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen. Ein Ausstieg aus der Serie habe ihm das schwer gemacht: "Ines Lutz (42) hat ja acht Jahre die 'Anne Meierling' gespielt. Alle vermissen 'Anne'."

Ines Lutz spielte in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" die Rolle "Anne Meierling". Bis heute hoffen Fans auf ein Comeback. © imago/Eventpress

"Keiner weiß, wo sie ist"

Ines Lutz verließ "Der Bergdoktor" in Staffel 15. Die Schauspielerin traf die Entscheidung, nicht länger für das ZDF-Format vor der Kamera stehen zu wollen, selbst. Ihre Rolle "Anne Meierling" war lange Zeit die große Liebe von "Martin Gruber" und Teil des Kernteams rund um den Gruberhof. In der Serie entschloss sich "Meierling" dazu, ihre Beziehung mit "Gruber" zu beenden – dies teilte sie ihm in einem Abschiedsbrief mit. Daraufhin verließ sie das gemeinsame Zuhause für immer. Im Podcast "Talk mit Thees" sagt Hans Sigl über den knallharten Abgang: "Aber keiner weiß, wo sie ist. Das ist ja das Problem. Die ist ja mit ihrem Peugeot von dannen gefahren, und es weiß ja keiner, wo sie ist."

Hans Sigl schürt Hoffnung: "Die könnte wieder kommen"

Die Ungewissheit über das Schicksal von "Anne Meierling" habe auch seine guten Seiten. "Die könnte wieder kommen", so Hans Sigl im Gespräch mit Moderator Kristian Thees. Serien-Fans dürfen also Hoffnung schöpfen, dass ihr Liebling womöglich an den Gruberhof zurückkehrt. Ob es tatsächlich zu einem Comeback der einstigen Partnerin von "Martin Gruber" kommen kann? Ines Lutz ist als Schauspielerin sehr gefragt. Sie war seit ihrem "Bergdoktor"-Aus in anderen ZDF-Formaten wie "Frühling", "Bettys Diagnose" und "In aller Freundschaft" zu sehen.

Neue "Bergdoktor"-Folgen im ZDF

Ab dem 8. Januar ist "Der Bergdoktor" mit neuen Folgen zurück. Die 19. Staffel verspricht wie gewohnt viel Drama, Liebe und Herzblut-Einsatz von "Dr. Martin Gruber". Immer donnerstags ab 20.15 Uhr sendet das ZDF eine neue Episode.