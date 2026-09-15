Hans Sigl packt über "Bergdoktor" aus: "Es ist irgendwie absurd"

Beim "Bergdoktor"-Bergfest zum 20‑jährigen Serien-Jubiläum wurde Hans Sigl eine große Ehre zuteil. Mit der Abendzeitung sprach der Schauspieler über sein neuestes Projekt und schwärmte von seiner Ehefrau Susanne.

Das "Bergdoktor"-Bergfest lockte am 10. September viele Stars der ZDF-Serie an. Auf der Hartkaiserbahn-Bergstation, in 1.550 Metern Höhe, vor der Traumkulisse des Wilden Kaisers (Ellmau) feierte der Cast 172 Folgen, 230 Stunden Ausstrahlung, 980 Millionen Zuschauer und Streaming‑Rekorde.

"Bergdoktor"-Bergfest: Diese Promis waren dabei

Neben Hans Sigl feierten mit: Heiko Ruprecht (mit Ehefrau Nicole Pommer), Ronja Forcher (mit Ehemann Felix Briegel), Natalie O'Hara, Mark Keller, Rebecca Immanuel, Frédéric Brossier, Annika Ernst, Simone Hanselmann sowie Nathalie Schott und Ehemann Markus Brandl ("Die Bergretter"). Auch dabei waren Mattis Feldmann, Henning Vogt, Dominic Raacke (hat drei Jahre lang in der Serie mitgespielt), Andrea Gerhard, Lieselotte Voß, Ylvi Unertl, Barbara Lanz, Luis Immanuel Rost, Manou Lubowski mit Lebensgefährtin Lara von Stumberg, Lutz Winde und viele mehr.

Hans Sigl über "Bergdoktor": "Vier Jahre sollte es gehen"

Matthias Walther, Geschäftsführer der ndF (neue deutsche Filmgesellschaft), schwärmte von Hans Sigl und dessen "Bergdoktor"-Besetzung in den 2000er-Jahren. "Er kam ins Büro, hat sich gar nicht hingesetzt, hat gesagt: 'Ich weiß, wie der 'Bergdoktor' geht, habe im ersten Format 1995 mit Gerhard Lippert in Wildermieming eine Gastrolle gehabt' und legte los", lachte Walther.

Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner und Hans Sigl sind seit vielen Jahren beim "Bergdoktor" dabei. Beim Bergfest in Tirol war ein großer Teil des Casts vor Ort. © imago/Spöttel Picture

Der allseits beliebte "Martin Gruber"-Darsteller selbst sprach ebenfalls mit der Abendzeitung. Auf die Frage, ob er geglaubt hätte, dass es mit dem "Bergdoktor" so lange gehen würde, verriet Hans Sigl: "Wir waren unverblümt, haben einfach angefangen. Es hieß damals, vier Jahre sollte es gehen – und dann hat sich alles überschlagen. Plötzlich waren wir schon bei Staffel 15 und jetzt bei 20! Es ist irgendwie absurd, großartig, alles!"

"Martin Gruber"-Darsteller schwärmt von Kollegen: "Wir verstehen uns sehr gut"

Weiter meinte Sigl: "Wir drehen immer ein halbes Jahr, von April bis Dezember. Das ist vollgepackt mit tollen Erlebnissen, super Kollegen, großartigen Drehbüchern – und dann ist die Zeit um. Privat sind wir über die Jahre alle amikal geworden! Wir verstehen uns sehr gut, gehen abends mal zusammen essen. Wenn es geht, mache ich andere Filme, habe mit einem Podcast angefangen, halte Lesungen und habe im Januar und Februar ein bisschen Auszeit und Urlaub."

Auch seine Frau Susanne sei oft vor Ort in Tirol dabei: "Nicht am Set, aber das Ganze hier ist ja Lebenszeit. Man kann wahnsinnig gut spazieren gehen, wandern, Fahrrad fahren, Zeit miteinander verbringen. Ski fahre ich seit einigen Jahren nicht mehr: Das ist mir zu schnell geworden, zu laut. Viele Freunde haben sich die Knöchel verdreht – und dann ist die Golfsaison im Eimer. Ich bin leidenschaftlicher Golfer und möchte nicht riskieren, dass ich nicht auf den Platz kann."

Hans Sigl und seine Frau Susanne gehen seit 2005 gemeinsam durchs Leben. © imago/APress International

Hans Sigl mit privater Botschaft: "Kinder großgezogen und weggeschickt"

Hans Sigl zeigte sich im Gespräch mit der Abendzeitung sehr reflektiert: "Es ist manchmal nicht einfach mit mir, das weiß ich wohl. Ich bin superdankbar, dass ich das alles erleben darf." Dann richtete er eine öffentliche Hommage an seine Ehefrau Susanne: "Wir haben zusammen angefangen. Dann kam der 'Bergdoktor'. Als der Anruf kam, waren wir im Urlaub. Seitdem konnte ich mich jeden Tag darauf verlassen, dass du für mich da bist – danke. Wir haben hier geheiratet, die Kinder großgezogen, sie wieder weggeschickt und jetzt kommen sie sporadisch wieder. Wir sind immer noch da. Und denken darüber nach, ob ich noch 20 Jahre lang den 'Bergdoktor' spielen kann." Weiter meinte er lachend: "Dann bin ich 77. Dabei komme ich jetzt schon in das Alter, in dem man meine schlechten Arztwitze ertragen muss."

Hans Sigl fühle sich "beschenkt und glücklich" mit der Rolle des "Martin Gruber", wie er verriet. "Ich bin beauftragt mit einem großen Vertrauen von euch, dass ich das jeden Tag neu erfinde. Wir müssen besser werden, wir müssen stärker werden."

Auszeichnung für Hans Sigl: Ring als Zeichen der Dankbarkeit

Später wurde Hans Sigl dann mit dem ndF‑Hans‑Sigl‑Ring ausgezeichnet – für all die "Bergdoktor"-Drehtage ohne einen einzigen Krankheitsausfall. Der goldene Ring galt als Zeichen der Dankbarkeit.

Noch bis November wird die 20. Staffel von "Der Bergdoktor" in der Region um Ellmau, Going, Scheffau und Söll gedreht. Die Ausstrahlung im ZDF startet voraussichtlich im Januar 2027.