Hanna Weig getrennt: "Nach Jason Derulo hatte ich mir jemand Bodenständigeren gewünscht"

Nach ihrer Liaison mit Jason Derulo präsentierte Hanna Weig einen neuen Mann an ihrer Seite. Aber auch diese Beziehung ist gescheitert, wie sie nun im "Playboy" verriet.

Hanna Weig (30), Ex-Frau von "GZSZ"-Star Jörn Schlönvoigt (39), hat nach ihrer Liaison mit US-Musikstar Jason Derulo (36) eine weitere Trennung erlebt. Das verriet sie in einem Interview dem Männermagazin "Playboy", auf dessen Cover der Juli-Ausgabe sie zu sehen ist.

Zum Scheitern ihrer jüngsten Beziehung zu einem Justizvollzugsbeamten sagt Hanna Weig in der deutschen Ausgabe des "Playboy": "Wir waren ein Jahr zusammen, aber auch das ist inzwischen vorbei. Nach Jason hatte ich mir jemand Bodenständigeren gewünscht und mich da in etwas verrannt." Die 30-Jährige fügte hinzu: "Ich glaube, ich fand es aufregend, dass er das komplette Gegenteil von Jason war. Aber wenn ein Mann mein Leben nicht einfacher macht, mir nichts abnimmt, sondern ich mich um ihn wie um ein zweites Kind kümmern muss, dann bleibe ich lieber Single."

"Ich wünsche mir noch mehr Kinder"

In dem Magazin spricht Social-Media-Star und Fashion-Model Weig auch über Superstar Jason Derulo: Er habe sie auf Instagram angeschrieben und immer wieder eingeladen, was sie anfangs ganz oft abgesagt habe. "Er hat sich sehr viel Mühe gegeben und wirklich nicht lockergelassen, sodass ich mir irgendwann dachte, okay, ich mache das. Ich bin Single, ich will Spaß haben, ich gehe jetzt mit ihm aus."

Die Chemie zwischen ihnen habe "total gestimmt": "Wir haben uns dann rund ein Jahr lang regelmäßig fast alle zwei Wochen gesehen. Aber obwohl ich ein bisschen verliebt war - und ich glaube, er war es auch - war für mich schnell klar, dass er nicht der Mann ist, den ich mir an meiner Seite wünsche. Er ist ein Superstar, macht jeden Tag Party, hat keinen Alltag - und ich wünsche mir noch mehr Kinder und kann mir auch vorstellen, nochmal zu heiraten."

bereits Ende Mai 2025 über Derulo verraten: "Ich habe die Beziehung im Februar beendet. Wir hatten zu unterschiedliche Lebensstile." Sie wünsche sich "ein ruhiges, bodenständiges Familienleben. Das war mit einem Superstar schwierig". Im Sommer hatte sie sich dann auf Instagram mit einem neuen Mann an ihrer Seite gezeigt. Jörn Schlönvoigt hatte sie 2018 geheiratet, das Ex-Paar hat eine gemeinsame Tochter. Die beiden trennten sich 2022.

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