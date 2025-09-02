Halsey und Avan Jogia: Seltener gemeinsamer Auftritt in Venedig

Halsey und ihr Verlobter Avan Jogia treten nur selten gemeinsam auf. In Venedig zeigte sich das Paar nun aber nicht nur einmal auf dem roten Teppich.

Halsey (30) und Avan Jogia (33) haben sich gemeinsam auf dem roten Teppich der Filmfestspiele von Venedig gezeigt. Das Paar, das selten zusammen auftritt, war unter anderem bei der amfAR-Gala zu Gast. Halsey trug dabei ein schwarz-weißes Spitzenkleid mit schwarzen Federdetails an den Hüften. Jogia entschied sich für einen klassischen Look mit einem dunklen Anzug und einem weißen Hemd, das er aufgeknöpft trug.

Am Montag erschienen die beiden zudem auf dem roten Teppich zur Premiere von "The Smashing Machine". Halsey trug hierzu ein gelbes, halbtransparentes Neckholderkleid aus Seide mit Spitzenverzierungen am Oberteil. Jogia präsentierte einen taupefarbenen Anzug, zu dem er ein pfirsichfarbenes Seidenhemd kombinierte.

Halsey und Avan Jogia werden heiraten

Vor etwa einem Jahr hatte Halsey die Verlobung mit Avan Jogia auf X bestätigt. Im September 2024 bezeichnete die Sängerin ihn dort als ihren "Verlobten". Der US-amerikanische Musikstar und der kanadische Schauspieler sorgten erstmals im September 2023 für Gerüchte über eine Beziehung, als sie laut dem "People"-Magazin gemeinsam in Los Angeles gesehen wurden.

schwärmte sie später: "Avan ist der Beste." Die Beziehung mit ihm sei "eines der besten Dinge, die mir je passiert sind. Und jeder einzelne Tag, den ich mit ihm verbringen darf, ist ein Tag, an dem ich mich fühle, als wäre ich mit meinem besten Freund zusammen".

Der 33-Jährige, der durch seine Darstellung des Beck Oliver in der Fernsehserie "Victorious" bekannt wurde, scheint seinen Platz in Halseys Familie gefunden zu haben und soll sogar eine enge Bindung zu ihrem vierjährigen Sohn Ender aufgebaut haben, den sie mit ihrem Ex-Partner Alev Aydin hat. "Die beiden sind auch beste Freunde", fügte sie in dem Gespräch mit "E! News" hinzu. "Sie sind unzertrennlich."