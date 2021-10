Halloween-Vorfreude bei Chrissy Teigen: Die Addams Family lässt grüßen

Schon jetzt offenbaren erste Stars ihre Halloween-Kostüme im Netz. Die Familie von Chrissy Teigen und John Legend verkörpert dieses Jahr einen absoluten Kult-Clan: die Addams Family!

Einen Tag vor Halloween (31. Oktober) offenbaren bereits einige Stars ihre Verkleidungen für das anstehende Fest. Eine Promi-Familie wird schon jetzt für ihre gelungene Kostümwahl gefeiert: Model Chrissy Teigen (35) und Sänger John Legend (42) haben sich gemeinsam mit Tochter Luna (5) und Teigens Mutter Vilailuck als die Addams Family verkleidet. "Proben bei der Addams Family laufen wunderbar", schrieb der Musiker unter ein .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Während Legend das Familienoberhaupt Gomez Addams (Raúl Juliá, 1940-1994) mimt, schlüpft Teigen in die Rolle der Morticia Addams (Anjelica Huston, 70). Die kleine Luna ist als Tochter Wednesday (Christina Ricci, 41) verkleidet, während Vilailuck die Großmutter (Judith Malina, 1926-2015) darstellt. Eine weitere Person, deren Identität noch nicht geklärt ist, steht als Cousin Itt (John Franklin, 62) im Hintergrund. In dem kurzen Video spielt der "All of Me"-Interpret die Titelmelodie des Gruselfilms von 1991.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Paraderolle: Luna wird zur Wednesday

Vor allem die fünfjährige Luna scheint sich in ihrer Rolle als Wednesday wohl zu fühlen. Unter mit seiner Tochter schrieb Legend: "Sie besteht darauf, für alle Fotos in ihrer Rolle zu bleiben. Kein Lächeln für Wednesday." Auch Teigen betont : "Luna hat diese Figur wirklich zu ihrer eigenen gemacht."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert