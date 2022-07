"Hallo da oben": Charles und Camilla haben Spaß beim Karneval

Prinz Charles und Herzogin Camilla haben sich am Mittwoch bei der Comeback-Feier des Notting Hill Karnevals sichtlich amüsiert. Zwei verkleidete Kunstfiguren auf Stelzen haben es dem Queen-Sohn offenbar besonders angetan.

Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74) haben am Mittwoch einen Vorgeschmack auf den bevorstehenden Karneval in Notting Hill bekommen. Die traditionsreiche Kunstveranstaltung feiert dieses Jahr ihre Rückkehr, nachdem sie in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste.

Der Notting Hill Karneval sei 1966 gegründet worden und habe sich inzwischen zu einem "vielfältigen und lebendigen Ereignis" entwickelt, dass jedes Jahr die karibische Kultur nach London bringe, Dazu wurde ein Video geteilt, in dem die beiden die einzelnen Kostüme unter die Lupe nehmen. Der Spaß stand ihnen ins Gesicht geschrieben.

Charles unterhält die Besucher

Vor allem der Moment, als Prinz Charles vor zwei verkleideten Kunstfiguren auf hohen Stelzen stand, sorgte bei allen Beteiligten für Lacher. "Hallo da oben", witzelte Charles. Der Notting Hill Karneval findet vom 27. bis 29. August statt. Es werden mehr als eine Million Besucher erwartet.