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Halbnackter Eindringling in Mehmet Scholls Villa: Tochter reagiert nach Einbruch

Nach dieser Nacht dürfte der Schock bei Mehmet Scholl groß sein. Ein Eindringling hatte sich Zugang zum Haus der FC-Bayern-Legende verschafft – während er selbst, seine Tochter und deren Freund schliefen. Nun bricht Scholls Tochter ihr Schweigen zu dem Vorfall.
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt |
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Ein Unbekannter soll sich Zugang zum Haus von Mehmet Scholl verschafft haben – während er und seine Tochter schliefen.
Ein Unbekannter soll sich Zugang zum Haus von Mehmet Scholl verschafft haben – während er und seine Tochter schliefen. © imago/Camera4

Am frühen Montagmorgen (15. Juni) ging ein Notruf bei der Polizei München ein. Ein Mann soll sich Zugang zu einem fremden Haus verschafft haben und von den Bewohnern überwältigt worden sein. Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Einsatz, nannte dabei aber keine Namen. Nun herrscht Gewissheit: Es handelt sich bei den Geschädigten um Mehmet Scholl, seine Tochter und den Schwiegersohn in spe.

Eindringling in Mehmet Scholls Haus: Tochter bricht Schweigen über Vorfall

Um 5 Uhr morgens war ein 48-jähriger Mann in das Anwesen des einstigen Spielers vom FC Bayern München eingedrungen, wie "Bild" berichtet. Der Täter war über eine offene Terrassentür ins Haus geschlichen, hatte etwas gegessen und anschließend geduscht. Dann soll er versucht haben, sich untenherum unbekleidet ins Bett von Mehmet Scholls 20-jähriger Tochter und deren Partner zu legen.

Die 20-Jährige bestätigt in "Bild": "Dieser Verrückte ist ins Haus meines Vaters eingestiegen, in dem mein Freund und ich schliefen. Als er sich in unserem Schlafzimmer auf mich legen wollte, haben mein Freund und ich ihn kräftig vermöbelt. Und dann so lange festgehalten, bis die Polizei kam." Auch Mehmet Scholl selbst soll seiner Tochter zu Hilfe geeilt sein, der Eindringling erlitt dabei wohl eine Platzwunde.

Nach Polizeiruf: Scholl-Eindringling festgenommen und eingewiesen

Nachdem die Bewohner des Hauses den Eindringling überwältigt und die Polizei verständigt hatten, wurde er festgenommen. Der 48-jährige Deutsche aus dem Kreis Miesbach war wohl schon länger als "psychisch auffällige Person" bekannt gewesen und wurde nach diesem Vorfall in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

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2 Kommentare
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  • a echta Münchner vor 51 Minuten / Bewertung:

    Mit einer Platzwunde ist der Verrückte noch glimpflich davongekommen.

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  • HansHerrlich vor 3 Stunden / Bewertung:

    Wohnt der Bischof beim Scholli?

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