Hailey Bieber verkauft ihre Beauty-Marke für eine Milliarde Dollar

Hailey Bieber hat ihre Beauty-Marke Rhode für eine Milliarde Dollar an e.l.f. Beauty verkauft. Die erst 2022 gegründete Firma wird damit zu einem der größten Celebrity-Deals aller Zeiten.

Was als kleines Beauty-Experiment begann, wird nun zu einem der spektakulärsten Geschäftsdeals Hollywoods: Hailey Bieber (28) hat ihre Hautpflege-Marke Rhode für die astronomische Summe von einer Milliarde US-Dollar an e.l.f. Beauty verkauft. gab e.l.f. Beauty am Mittwoch den Erwerb der erst 2022 gegründeten Marke bekannt.

Der Deal katapultiert die Ehefrau von Popstar Justin Bieber (31) in eine völlig neue Liga. Rhode hatte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 212 Millionen Dollar erzielt - eine beeindruckende Zahl für eine so junge Marke. "Wir können es kaum erwarten, Rhode zu mehr Gesichtern, Orten und Räumen zu bringen", erklärte Bieber in einem Statement.

Von der Idee zum Milliardengeschäft

Die Erfolgsgeschichte von Rhode begann mit Biebers Vision, "essenzielle Hautpflege und Hybrid-Make-up für den täglichen Gebrauch" zu schaffen. Gemeinsam mit den Mitgründern Michael D. Ratner und Lauren Ratner baute sie eine Marke auf, die sich durch ihre minimalistische Ästhetik und die Betonung natürlicher Schönheit auszeichnet.

E.l.f. Beauty sieht in der Übernahme einen strategischen Schachzug. CEO Nick Vlahos betonte, dass Biebers "schnell wachsende Beauty-Marke" perfekt zu ihrem Portfolio passe, das bereits e.l.f. Cosmetics, e.l.f. SKIN, Keys Soulcare und andere erfolgreiche Linien umfasst. Die Produkte sollen noch in diesem Jahr bei Sephora eingeführt werden.

Hailey Bieber bleibt an Bord

Trotz des Verkaufs wird Hailey Bieber dem Unternehmen als Chief Creative Officer und Head of Innovation erhalten bleiben. "Nur drei Jahre nach Beginn dieser Reise markiert unsere Partnerschaft mit e.l.f. Beauty eine unglaubliche Gelegenheit, unsere Mission zu erweitern", schwärmte die 28-Jährige.

: "Ich fühle mich gestärkt, begeistert und mehr denn je bereit, eine noch größere Rolle als Chief Creative Officer und Head of Innovation von rhode sowie als strategischer Berater von e.l.f. Beauty zu übernehmen."

Ehemann Justin Bieber teilte ihren Post und fügte das Foto seiner Frau im Business-Look hinzu.

Milliardenschwerer Trend

Der Erfolg von Rhode spiegelt einen größeren Trend wider: Prominente nutzen ihre Reichweite und ihren Einfluss zunehmend für lukrative Geschäftsmodelle. Auf Plattformen wie Instagram und TikTok können sie direkt mit ihren Fans interagieren und Produkte vermarkten. Kim Kardashians Unterwäschemarke Skims etwa wird mittlerweile auf vier Milliarden Dollar geschätzt.

Auch Rhode wird mit dem Deal zu einem der wertvollsten Celebrity-Unternehmen überhaupt. Der Abschluss wird für das frühe Geschäftsjahr 2026 erwartet. Für Hailey Bieber markiert der Verkauf den vorläufigen Höhepunkt einer bemerkenswerten Laufbahn - vom Model zur Milliardärin.