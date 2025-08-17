AZ-Plus

Hailey Bieber scherzt über Justins Foto mit Kendall Jenner

Justin Bieber hat auf Instagram viele Fotos einer Bar-Nacht geteilt. Zu einem Schnappschuss mit Kendall Jenner konnte sich Ehefrau Hailey einen kleinen scherzhaften Seitenhieb nicht verkneifen.
(ncz/spot) |
Kendall Jenner, Hailey Bieber und Justin Bieber (v.l.) sind seit vielen Jahren miteinander befreundet.
Kendall Jenner, Hailey Bieber und Justin Bieber (v.l.) sind seit vielen Jahren miteinander befreundet. © Kevork Djansezian/Getty Images
Popstar Justin Bieber (31) hat kürzlich mit einigen Freunden in einer Bar ins Los Angeles gefeiert und jetzt einige Fotos von der Sause auf Instagram geteilt. Besonders ein Schnappschuss mit Model Kendall Jenner (29) bekommt aktuell viel Aufmerksamkeit - vor allem wegen eines Kommentars von Biebers Ehefrau Hailey (28).

Auf dem Foto ist zu sehen, wie Kendall Jenner Bieber etwas erzählt - sie gestikuliert dabei mit ihren Händen und er blickt etwas skeptisch drein. Hailey Bieber, die seit 2019 mit dem Sänger verheiratet und eng mit Kendall Jenner befreundet ist, scherzte darauf: "Kendall erzählt immer mit ihren Händen." Insgesamt 170.000 Menschen versahen den kleinen Seitenhieb bisher mit einem Like.

Kendall Jenner verteidigte sich daraufhin scherzhaft: "Gott bewahre, ich bin eine visuelle Geschichtenerzählerin." Offenbar nutzt Jenner tatsächlich oft ihre Hände beim Reden: Schon mehrmals teilten Fan-Accounts Fotos und Clips des Models, die sie wild gestikulierend zeigen.

Hailey Bieber scherzt über gemeinsames Bild mit Justin

Aber Hailey Bieber kann auch sich selbst aufs Korn nehmen: Unter ein weiteres Foto, das Justin Bieber von sich und seiner Ehefrau teilte, schrieb sie: "Das Geheimnis ist raus! Wir daten."

Biebers Fans freuen sich jedenfalls über die zahlreichen neuen Fotos des Popstars: "Es ist schön, dich wieder so glücklich zu sehen", kommentierte ein User.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

