Hailey Bieber liebt ihn: Der "Dad-Blazer" ist das Must-have 2022

Nach Sneakern und Hosen bedienen sich Fashionistas einmal mehr im väterlichen Kleiderschrank und stürzen sich jetzt auf das Sakko. So stylen Modeprofis wie Hailey Bieber das neue It-Piece.

Daddy cool! Vater und Großvater bleiben auch 2022 unsere liebsten Stilvorbilder. Mit wenigen Tricks lassen sich ihre angestaubten Garderobenklassiker in angesagte It-Pieces verwandeln. Topmodel Hailey Bieber (25) macht es vor.

Das Hauptaugenmerk ihres von Kopf bis Fuß vom Vater inspirierten Looks liegt auf dem karierten Blazer. Wer in Papas Kleiderschrank nicht fündig wird, versucht sein Glück in der Herrenabteilung eines Secondhand-Ladens. Um den gewünschten Effekt zu erzielen, sollte bei einem Neukauf darauf geachtet werden, dass das Kleidungsstück kantig und übergroß geschnitten ist.

Papa als Stilikone

Auch die restlichen Styling-Elemente dürfen gerne eine Nummer größer ausfallen. Eben, als ob sie tatsächlich der Männergarderobe entnommen worden wären. Hailey Bieber hat zu einer lässigen Wide-Leg-Hose in Schwarz gegriffen. Eine locker sitzende Baggy-Jeans bietet ebenfalls einen schönen Kontrast zum adretten Karo-Blazer. Den Look vervollständigen Sneaker im Retro-Stil mit klobiger Sohle, wie sie unsere Väter schon lange vor uns getragen haben.

Um im "Dad-Style" nicht altbacken auszusehen, setzt Hailey Bieber auf Stilbrüche. So ergänzt sie ihr Outfit mit sportlicher Streetwear in Form von Hoodie und Baseball-Cap. Ohne großen Aufwand und bestenfalls ohne zusätzliche Investitionen entsteht ein Übergangslook, der sich sehen lassen kann.