Hailey Bieber feiert ersten Geburtstag ihres Sohnes Jack Blues

Der gemeinsame Sohn von Justin und Hailey Bieber ist ein Jahr alt geworden. Das Model würdigte den besonderen Tag mit einem liebevollen Beitrag auf Instagram.

Hailey Bieber (28) hat den ersten Geburtstag ihres Sohnes Jack Blues (1) gefeiert. Vor einem Jahr wurden sie und ihr Ehemann Justin Bieber (31) zum ersten Mal Eltern. Anlässlich des besonderen Tages veröffentlichte die Unternehmerin .

Auf einem der Schnappschüsse hält Hailey Bieber ihren Sohn strahlend im Arm, während die beiden gemeinsam am Boden liegen. Ein weiteres Bild zeigt das Model, wie es Jack Blues eng an sich drückt und ihm einen liebevollen Kuss auf die Stirn gibt.

Für die Aufnahmen posiert das Mutter-Sohn-Duo im Partnerlook: Bieber trägt ein weißes Shirt und blaue Jeans, während ihr Sohn ebenfalls ein weißes Oberteil und eine Windel trägt. Das Gesicht des Einjährigen bleibt dabei verborgen.

"Ein Jahr mit dir, mein wunderschöner Junge. Alles Gute zum ersten Geburtstag, Jack Blues. Du bist die Freude in Person", schreibt Bieber zudem zu den Aufnahmen.

"Die Geburt war das Schwierigste, was ich je gemacht habe"

Seit der Geburt ihres Sohnes teilt die Tochter des Schauspielers Stephen Baldwin (59) hin und wieder Aufnahmen von ihm. Aber auch über die dramatischen Umstände sprach sie vor wenigen Monaten : "Die Geburt war das Schwierigste, was ich je gemacht habe." Obwohl sie sich intensiv darauf vorbereitet hatte, kam es damals zu Komplikationen. Die Geburt musste eingeleitet werden. 18 Stunden dauerte es, bis Bieber ihren Sohn zur Welt gebracht hatte. "Der Scheiß war so verrückt. Das war kein Spaß", erzählte die 28-Jährige in dem Interview.

Damals kam es zu starken, anhaltenden Blutungen, die im schlimmsten Fall sogar lebensbedrohlich hätten sein können. "Das war ein bisschen beängstigend", berichtete Bieber. Sie habe ihrer Ärztin jedoch vollkommen vertraut und gewusst, dass diese "nie zulassen würde, dass mir etwas zustößt. Aber ich blutete wirklich stark, und Menschen sterben, und der Gedanke kommt einem in den Sinn".

Hailey Bieber wünscht sich weitere Kinder

Dennoch erklärte Bieber damals, dass die Familienplanung für sie noch nicht abgeschlossen sei. Die 28-Jährige wolle noch mindestens ein weiteres Baby, aber "ein Kind nach dem anderen".

Justin und Hailey Bieber heirateten im Jahr 2018. Im August 2024 erblickte ihr gemeinsamer Sohn das Licht der Welt. "Willkommen zu Hause", schrieb der Sänger damals zu einem Bild, das den kleinen Fuß des Neugeborenen zeigt. Gleichzeitig verriet er, dass ihr gemeinsamer Nachwuchs den Namen Jack Blues Bieber trägt.