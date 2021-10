Häusliche Gewalt? Rapper Tyga festgenommen

Rapper Tyga wurde am Dienstag kurzzeitig vom Los Angeles Police Department in Verbindung mit einem Vorfall von häuslicher Gewalt festgenommen.

Rapper Tyga wurde in Verbindung mit einem Vorfall von häuslicher Gewalt festgenommen.

Rapper Tyga (31) - mit bürgerlichem Namen Michael Stevenson - wurde am Dienstagmorgen vom Los Angeles Police Department in Verbindung mit einem Vorfall von häuslicher Gewalt festgenommen, der am selben Tag stattgefunden haben soll.

unter Berufung auf einen Polizei-Tweet: "Hollywood Div hat Michael Stevenson wegen schwerer häuslicher Gewalt (273.5 A PC) verhaftet. Der Vorfall ereignete sich am 12.10.21 in Hollywood", hieß es auf dem öffentlichen Info-Account des LAPD am Dienstag.

Tygas Ex-Freundin, Camaryn Swanson, hatte zuvor Fotos von Misshandlungen, denen sie angeblich durch ihn ausgesetzt war, auf ihrem Instagram-Account geteilt. Das hatte darauf verlinkt. "Ich wurde emotional, mental und körperlich missbraucht und ich verstecke es nicht mehr", schrieb sie zu einem Foto von sich mit einem blauen Auge.

Swanson und Tyga sollen seit Anfang 2021 ein Paar gewesen sein. Wann sie sich getrennt haben, ist unklar.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Freilassung gegen Kaution

Der US-Musiker wurde am Dienstagnachmittag wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen, nachdem er 50.000 Dollar (umgerechnet etwa 43.300 Euro) hinterlegt hatte.

Tygas Gerichtstermin ist für den 8. Februar angesetzt.