"Habe selbst keine Kinder": Was "Bergdoktor"-Star Monika Baumgartner über Ersatzsöhne verrät

Monika Baumgartner ist seit der ersten Staffel von "Der Bergdoktor" mit von der Partie. Als Familienoberhaupt "Lisbeth Gruber" hat sie sich in die Herzen von Fans gespielt. Nun verrät die kinderlose Schauspielerin, was ihre Fernsehfamilie für sie bedeutet – und spricht sogar von Ersatzsöhnen.

Monika Baumgartner steht seit 2008 für "Der Bergdoktor" vor der Kamera. Zu ihrer TV-Familie hat sie einen ganz besonderen Draht.

Monika Baumgartner (74) ist als "Lisbeth Gruber" aus "Der Bergdoktor" bekannt. Seit 2008 stand die Schauspielerin in bislang 19 Staffeln für das ZDF-Format vor der Kamera. Eine lange Zeit, die sie und ihre Kollegen eng zusammengeschweißt hat. Nun kommt die 74-Jährige auf ihre Fernsehfamilie zu sprechen – und findet vor allem für ihre Seriensöhne Hans Sigl (56) und Heiko Ruprecht (54) rührende Worte.

"Der Bergdoktor": Monika Baumgartner schwärmt von Kollegen

Für Monika Baumgartner bedeutet das enge Verhältnis zu ihrer Serienfamilie viel. Daher spreche sie bei ihren Fernsehkindern Hans Sigl und Heiko Ruprecht gar von Ersatzsöhnen, wie nun in "Schöne Woche" erklärt: "Ich selbst habe keine Kinder. Heiko schreibt mir immer 'dein Zweitgeborener', weil ich ihn meinen Zweitgeborenen nenne. Das ist schon ganz süß. Wir schätzen und mögen uns sehr."

Aber auch wenn nicht gemeinsam für das ZDF gedreht wird, stehe der Cast in engem Kontakt: "Wir schreiben uns alle regelmäßig und schauen uns auch bei unseren Projekten zu. Etwa wenn Heiko in Stuttgart Theater spielt oder wenn ich Lesungen habe", so Monika Baumgartner. "Wir besuchen uns gegenseitig. Das ist eine ganz tolle Gemeinschaft", schwärmt die 74-Jährige.

"Die Bergdoktor"-Familie: Heiko Ruprecht (l.), Ronja Forcher, Monika Baumgartner und Hans Sigl (r.). © imago/Sven Simon

Monika Baumgartner über Hans Sigl: "Dann wird es nicht langweilig"

Die ZDF-Serie hat viele Stars hervorgebracht – doch schart vor allem Hans Sigl eine große Fangemeinschaft um sich. Der Österreicher ist neben der Schauspielerei auch als Moderator sehr erfolgreich: Unter anderem präsentiert er gemeinsam mit Barbara Schöneberger (52) die "Starnacht am Wörthersee".

Monika Baumgartner verrät, ob sie oft auf ihren berühmten Seriensohn angesprochen werde: "Ach, die Leute haben sich daran gewöhnt. Sie sagen mir nur immer, dass ich mich um ihn kümmern soll! (lacht) Da kann ich nur entgegnen: 'Mensch, Leute, seid doch froh, dass bei uns so viel los ist! Dann wird es nicht langweilig'."

Ans Aufhören denkt Monika Baumgartner auch mit 74 Jahren noch nicht. "Leute! Rente! Rente! Ich bin seit acht Jahren in Rente – und ich darf da arbeiten, wo andere Leute Urlaub machen. Das ist doch toll", so die Schauspielerin. "Ich lerne immer neue Kollegen kennen, ich habe einen wunderbaren Beruf." Über diese vielversprechenden Worte dürften sich vor allem treue "Bergdoktor"-Fans sehr freuen.