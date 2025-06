"Habe es verdient": Stéphanie von Monaco kündigt ihren Rücktritt an

Im Februar dieses Jahres wurde Stéphanie von Monaco 60 Jahre alt. Nun hat die Schwester von Fürst Albert II. beschlossen, in den royalen Ruhestand zu gehen.

Prinzessin Stéphanie von Monaco (60), Schwester von Fürst Albert II. (67) und Caroline von Hannover (68), hat überraschend ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit als aktiver Royal bekanntgegeben. Der erklärte die 60-Jährige, der Überzeugung zu sein, "genug gegeben und vor allem alles gesagt zu haben". Folglich sei es für sie an der Zeit, "in den Ruhestand zu gehen. Ich habe es verdient."

"Von nun an strebe ich nach mehr", wird das jüngste der drei Kinder von Fürst Rainier III. (1923-2005) und Fürstin Gracia Patricia von Monaco (1929-1982) weiter zitiert. Was genau sie damit meint, geht zwar nicht aus dem Interview hervor. Stéphanie von Monaco setzt sich aber bereits seit geraumer Zeit für diverse wohltätige Zwecke ein. Darunter die gemeinnützige Organisation "Fight Aids Monaco", die sie 2004 ins Leben gerufen hat und mit der sie seit über 20 Jahren Menschen mit HIV unterstützt.

Weniger reden, mehr singen?

Ob Stéphanie von Monaco die neu gewonnene Zeit als Royal a.D. womöglich auch nutzt, um wieder verstärkt einer ihrer großen Leidenschaften nachzugehen? Mitte der 80er Jahre versuchte sie sich durchaus erfolgreich als Musikerin. Bis 2011 erschienen drei Alben und mehrere Singles, von denen einige die internationalen Charts erklimmen konnten. Etwa der Song "In the Closet", den sie 1991 mit dem King of Pop Michael Jackson aufgenommen hatte.