Haare schön! Janina Uhse wagt den Schritt zum kurzen Schnitt

Es läuft bei Janina Uhse: Das Kochbuch ist draußen, der neue Film auch, und sie ist gerade Mutter geworden. Gibt es einen perfekteren Moment für einen komplett neuen Look?

Haare schneiden ist in diesen Tagen weltweit zum politischen Symbol geworden - für manchen allerdings bleibt es einfach ein Mittel zur Typveränderung.

Jüngst macht nun Janina Uhse (33) Schlagzeilen, als sie von sehr lang auf recht kurz umgestiegen ist: Ein knapp schulterlanger Schnitt ist es geworden, die Haare sitzen gerade noch auf dem Nacken auf, schwingen frei über dem Pulloverkragen.

Gewählt hat Janina den Blunt Cut - die derzeit vielleicht trendigste Mittellänge, die auch andere Promis wie Caro Daur tragen. Das Haar wird dabei stumpf und überall gleichlang geschnitten, unten weder gestuft noch ausgefranst, noch zum Gesicht hin ausgedünnt - sodass sich eine schimmernde Mähne ergibt, die es auch verzeiht, wenn der nächste Besuch beim Friseur ein paar Monate warten muss.

Très chic und sehr praktisch: Der neue Schnitt von Janina Uhse

Schick und auch noch richtig praktisch: Das dürften wohl die Gründe von Janina gewesen sein - denn die 33-Jährige ist gerade Mutter geworden.

Den Fans und Followerinnen gefällt der neue Look sehr: "Yeah, sieht Bombe aus!", meint Schauspielkollegin Susan Sideropulos. Laura Osswald ist hin und weg: "Yeah... love it!". Viele schicken Herzen und Liebe, einige Superlative: "Steht dir am besten...", und eine fragt nach: "Wow, wie gewagt, aber steht dir - so, und jetzt die Frage, hast du nachgemessen oder gar eine Träne vergossen??"

Die Antwort der sympathischen Schauspielerin kommt prompt: "Nichts dergleichen - war sehr befreiend."

Große Emotionen also und ein neues Lebensgefühl gab's für das bisschen Haarverlust - wenn sich das mal nicht gelohnt hat!