"GZSZ"-Stars gratulieren Linda Marlen Runge zur Schwangerschaft

Schauspielerin und Sängerin Linda Marlen Runge hat mit einem Babybauchfoto offiziell verkündet, dass sie ein Kind erwartet. Einige ihrer ehemaligen "GZSZ"-Kollegen haben der werdenden Mutter bereits gratuliert.

Schauspielerin und Sängerin Linda Marlen Runge (35) ist schwanger. schreibt die werdende Mutter zu einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie mit sichtbarem Babybauch über ein Feld läuft: "Von all den kommenden Veröffentlichungen" sei dies ihre "liebste". Zudem fügt sie die Hashtags #comingsoon (zu Deutsch: "Kommt bald") und #loveisallthatmatters (zu Deutsch: "Liebe ist alles, was zählt") hinzu.

Von 2013 bis 2018 verkörperte Runge die Rolle der Anni Brehme in der RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Sie verabschiedete sich von der Serie, um sich auf ihre Band Lejana zu konzentrieren. Einige ehemalige Kolleginnen der Daily beglückwünschten die 35-Jährige nun zum Babyglück.

Chryssanthi Kavazi (32) alias Laura Weber schrieb in den Kommentaren des Posts: "Ich hab es mir gedacht! So schön! Herzlichen Glückwunsch ihr beiden." Ulrike Frank (52) alias Katrin Flemming und Janina Uhse (31), die von 2008 bis 2017 Jasmin Flemming spielte, gratulierten mit Herzchen-Emojis. Auch die Schauspielkollegen Sönke Möhring (48), Marc Dumitru (35) und Mai Duong Kieu (34) hinterließen ihre Glückwünsche in den Kommentaren.