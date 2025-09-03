"GZSZ"-Star Anne Menden ist schwanger: "Unser größtes Wunder beginnt"

Schöne Zeiten für Anne Menden: Die "GZSZ"-Schauspielerin und ihr Verlobter Gustav Masurek freuen sich zum ersten Mal auf Nachwuchs. Via Instagram gaben sie die Schwangerschaft mit einem rührenden Video bekannt.

In der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" hat die von Anne Menden (39) verkörperte Emily Höfer bereits ein Kind bekommen. Nun ist die Schauspielerin auch in der Realität schwanger: Die 39-Jährige und ihr Partner Gustav Masurek erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Deshalb wird sie ab Herbst für einige Monate eine Babypause einlegen.

"Ein Herzschlag, der unser Leben für immer verändert"

Die beiden teilten am Mittwochmorgen ein Video vom Strand, das den Titel "Kleines Glück" trägt und in dem Mendens Babybauch zu sehen ist. "Ein Herzschlag, der unser Leben für immer verändert - unser größtes Wunder beginnt", teilen die beiden dazu mit.

"Wir können unser Glück kaum fassen", sagte die Schauspielerin zudem gegenüber RTL. "Es ist unglaublich, diesen neuen Lebensabschnitt gemeinsam zu erleben und unser kleines Wunder bald in den Armen zu halten. Jeder Tag fühlt sich magisch für uns an." Ihr Verlobter fügte hinzu, dass es einfach unbeschreiblich sei, dieses Abenteuer gemeinsam zu starten. "Wir sind so dankbar und freuen uns darauf, jeden Moment als Familie bald zu dritt voller Liebe und Freude zu erleben. Unser Leben verändert sich gerade auf die schönste Weise."

Seit 2023 verlobt

Im März 2025 war durch einen Beitrag in der Sendung "Gala" bekannt geworden, dass der Serienstar und der einstige "Bachelorette"-Kandidat verlobt sind. Masurek hatte bereits 2023 am Rande eines Drehs für "GZSZ" in Paris um die Hand seiner Liebsten angehalten, heißt es in einer Pressemitteilung zur Schwangerschaft. "Er ist mein größtes Glück und meine Ruhequelle, ein unglaublich einfühlsamer Mensch und außergewöhnlich loyal. Für die Menschen, die ihm am Herzen liegen, würde er alles tun", schwärmt Menden von ihrem Verlobten. Der wiederum betont: "Mit Anne kam ganz viel Leichtigkeit zu mir und jetzt gründen wir eine gemeinsame Familie. Unser Glück ist perfekt."

Ab Herbst in Babypause

Seit 2004 ist Anne Menden bei "GZSZ" dabei. Für den Nachwuchs will sie nur vorübergehend kürzertreten. "Ich werde ab Herbst einige Monate Babypause machen und danach wieder voll für die Dreharbeiten zurück sein. Gustav übernimmt dann in der Zwischenzeit eine neue Rolle - die des Vollzeit-Papas!"

Vorher ist Gustav Masurek aber erstmal am 12. September 2025, ab 19:05 Uhr, in Folge 4.781 in einer Gastrolle in der RTL-Serie "Alles was zählt" zu sehen.