Gwyneth Paltrow teilt seltenes Bild mit ihren beiden Kindern

Gwyneth Paltrow (48, ) hat Thanksgiving mit ihren beiden Kindern verbracht. Am 26. November besuchte die Schauspielerin das Grab ihres verstorbenen Vaters Bruce Paltrow (1943-2002). Tochter Apple (16) und Sohn Moses (14) begleiteten ihre Mutter. Den besonderen Moment hielt Paltrow - ein seltener Anblick.

"An diesem 26. November konnte ich mit diesen beiden Lieben meines Lebens die Ruhestätte meines Vaters (an seinem Geburtstag) besuchen. Frohes Thanksgiving. Das Leben hat unglaubliche Höhe und Tiefen. Vielleicht ist es die Kunst, alles gleichzeitig zu fühlen", kommentiert sie das Foto, auf dem das Familientrio um eine hölzerne Bank in einem Garten posiert. Alle drei zeigen sich im entspannten Freizeitlook.

Einen solchen Familienschnappschuss bekommen Paltrows Fans und Follower so gut wie nie zu sehen. Mit Tochter Apple teilt die Schauspielerin hin und wieder ein Foto. Sohn Moses zeigt sie dagegen nur selten. Vater der beiden ist Coldplay-Frontmann Chris Martin (43, ), mit dem Gwyneth Paltrow von 2003 bis 2016 verheiratet war. Im September 2018 gab sie dem TV-Produzenten Brad Falchuk (49) das Jawort.