Gwyneth Paltrow: Schlemmerei im Lockdown hat Folgen

Wein, Nudeln, Cracker und Käse: Gwyneth Paltrow hat sich durch den Corona-Lockdown geschlemmt. Das macht sich auf der Waage bemerkbar.

Schauspielerin Gwyneth Paltrow (48, ) hat den Corona-Lockdown in vollen Zügen genossen - zumindest in kulinarischer Hinsicht. In neun Monaten, so verriet sie am Samstag (6. März) laut bei dem virtuellen Event "In Goop Health - The At-Home Summit", habe sie "14 Pfund zugenommen und mein Bauch war ein Desaster". Woher die umgerechnet etwas mehr als sechs Kilogramm auf der Waage rührten? Paltrow kennt die Antwort und gab offen zu: "Ich war absolut nicht zu bremsen."

Nach eigener Angabe habe die Oscarpreisträgerin das Gefühl gehabt, "dass mein Wein, meine Nudeln und Kekse, Cracker und Käse mich durchbringen würden". In diesem Moment habe sie "einfach nichts dagegen tun" wollen, sagte sie. Der Zeitpunkt, an dem sie sich "ziemlich schrecklich" gefühlt habe, sei nach einer Weile dennoch eingetreten. Also startete sie den Gegenangriff: Rund fünf der zugenommenen Kilos habe die 48-Jährige seit Anfang 2021 mithilfe einer Knochenbrühe-Diät und intuitiven Fastens wieder verloren.