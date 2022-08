Gwendoline Christie zieht mit extravagantem Look die Blicke auf sich

Gwendoline Christie hat in einem futuristischen Look alle Blicke auf sich gezogen. Zur "Sandman"-Weltpremiere erschien die Schauspielerin in einer silbernen Robe von Rick Owens.

04. August 2022 - 11:47 Uhr | (tae/spot)

Gwendoline Christie hat mit ihrem Outfit in London begeistert. © imago images/Doug Peters/PA Images

Gwendoline Christie (43) hat mal wieder ihr Händchen für extravagante Mode bewiesen: Zur Weltpremiere der Netflix-Serie "Sandman" in London schritt sie in einer futuristischen, mit silbernen Pailletten besetzten Robe über den roten Teppich. Besonders ins Auge fiel dabei der überdimensionale linke Ärmel, der von der Schulter bis zum Knie reichte. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Modedesigner Rick Owens (59) kombinierte das glamouröse Oberteil mit einem bodenlangen Denim-Rock in Ombré-Optik. Die silberne Farbe an der Hüfte verlief in ein Jeansblau bis zum Saum. Christie trug graue High-Heels zu ihrem spektakulären Outfit. Die vordere Partie ihrer Haare hatte sie nach hinten gesteckt und ihre restliche blonde Mähne in glamouröse Locken frisiert. Um nicht von dem dramatischen Kleid abzulenken, hielt sie ihr Make-up dezent und betonte lediglich Augen und Lippen. Christie präsentierte ihren Look auch . Dazu schrieb sie, dass es "wundervoll" sei, die Premiere mit dem "glorreichen Cast und der Crew" zu feiern. Ein "großes Dankeschön" richtete sie zudem an Rick Owens für ihr "geliebtes" Outfit, seine "Liebe und Genialität". Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Worum geht es in "Sandman"? Die Schauspielerin spielt in "Sandman" die Hauptrolle des Lucifer, Herrscher der Hölle. Die Serie basiert auf der experimentellen Comic-Reihe von Neil Gaiman (61), die als unverfilmbar galt. Netflix hat sich dennoch herangewagt. Der britische Autor ist als Showrunner mit an Bord. "Sandman" erzählt die Geschichte des Traumkönigs Morpheus (Tom Sturridge, 36). Er wird 1916 von einem Magier gefangen genommen, kann sich 2021 aber befreien. Er macht sich auf den Weg, sein Reich wieder in Besitz zu nehmen. Die zehn Episoden stehen ab dem 5. August bei Netflix bereit. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de