Guido Maria Kretschmer verrät, was er in Wohnungen schrecklich findet

Die Abendzeitung trifft Guido Maria Kretschmer in München. Der Designer verrät, wie er sein Zuhause gestaltet, warum Weihnachten bei ihm besonders opulent ausfällt und was er am Stil der Münchner schätzt. Auch über seinen Gewichtsverlust spricht der TV-Star, der seit 41 Jahren mit seinem Ehemann Frank zusammen ist.

Wenn es um schönes Wohnen geht, hat Guido Maria Kretschmer klare Vorstellungen. Der Designer und Moderator von "Shopping Queen" und "Guidos Deko Queen" weiß genau, wie Farben, Möbel und Accessoires einen Raum besonders machen. Doch dass er auch bei der Einrichtung des gemeinsamen Zuhauses ganz klar die Richtung vorgibt, dürfte viele überraschen. Seit 41 Jahren ist der 61-Jährige mit dem Künstler Frank Mutters liiert. "Als gescheiter Mann weiß er aber, dass er mich machen lassen muss", verrät Kretschmer der Abendzeitung mit einem Augenzwinkern.

"Wenn da jemand ist, der mich liebt, dann ist das die Endstufe"

Anlass für das AZ-Gespräch ist die Zusammenarbeit mit der fränkischen Wohnmarke Loberon. Zur Eröffnung eines Pop-up-Stores am Münchner Viktualienmarkt gibt Kretschmer Einblicke in seine Vorstellung vom perfekten Zuhause. Mit der Marke verbindet ihn eine gemeinsame Kollektion, bei der sein Gespür für Wohnlichkeit, Eleganz und besondere Details gefragt ist. Doch was macht für den 61-Jährigen eigentlich ein Zuhause aus?

Für Kretschmer ist ein Zuhause weit mehr als eine geschmackvoll eingerichtete Wohnung. "Wenn man Dingen, Tieren oder Menschen eine Bedeutung gibt und den Rhythmus erlebt, dann ist das für mich die Bedeutung eines Zuhauses. Und wenn da jemand ist, der mich liebt, dann ist das die Endstufe", sagt er der Abendzeitung.

Seit 41 Jahren ein Paar: Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer. © imago/Breuel-Bild

Auch bei der Einrichtung darf es persönlich werden. Kretschmer kümmert sich darum, wie die Räume gestaltet sind und wann etwas verändert wird. "Aber ich mache es so, dass Frank denkt, dass er mitentschieden hat", lacht der 61-Jährige.

AZ-People-Ressortleiter Steffen Trunk trifft Guido Maria Kretschmer in München. © Petra Stadler für Loberon

Sein Gespür für andere Menschen kommt Kretschmer freilich auch beruflich zugute. Bei seinen Kollektionen war ihm nicht nur der eigene Geschmack wichtig. Seine Mama Marianne, die vor drei Jahren starb, spielte bei dieser Frage immer eine wichtige Rolle. Der Designer zur Abendzeitung: "Für meine Kollektionen musste die Hälfte der Stücke mir gefallen, die andere Hälfte meiner Mutter."

Guido Maria Kretschmer verrät, was er in Wohnungen schrecklich findet

Bei aller Liebe zum Einrichten hat Kretschmer auch klare Vorstellungen davon, was gar nicht geht. "Bei vielen ist das Sofa viel zu groß. Und was ich auch ganz schlimm finde, sind halbhoch gestrichene Wände. Da möchte ich am liebsten in der Schule ein Pflichtfach für Ästhetik-Lehre einführen."

Guido Maria Kretschmer ist nicht nur Designer, sondern auch ein erfolgreicher TV-Star: Seit 2012 moderiert er bei Vox die Sendung "Shopping Queen". © Loberon

Ein Zimmer brauche einen Protagonisten, dazu passende Nebendarsteller und nicht zu viele Statisten, findet Kretschmer. "Ich würde immer auf die Kombination von Farbe und Licht schauen. Also auch auf die Ausrichtung der Welt, z.B.: Wo ist der Sonnenaufgang? Und in ein Wohnzimmer gehört für mich immer ein Teppich. Ich lege mich ja zu Hause gern auf den Boden. Ich finde das gemütlich."

Neun Kilo weniger: Guido Maria Kretschmer hat abgenommen

Was beim AZ-Gespräch auffällt: Guido Maria Kretschmer ist sichtlich erschlankt. Der Designer erzählt: "Ich habe neun Kilo abgenommen. Ich hatte eine Phase, in der ich die anderen ganz entspannt knabbern ließ, während ich standhaft blieb. Aber inzwischen esse ich wieder, weil es mir gerade einfach zu gut schmeckt. Fünf Kilo würde ich trotzdem gern noch loswerden."

Guido Maria Kretschmer hat neun Kilo abgenommen. "Aber inzwischen esse ich wieder, weil es mir gerade einfach zu gut schmeckt", lacht er. © Loberon

Guido Maria Kretschmer verrät, was die Münchner besonders macht

Dass Kretschmer ein Auge für Ästhetik hat, zeigt sich nicht nur bei Möbeln und Wohnaccessoires. Auch wenn es um Mode und den persönlichen Stil geht, schaut der Designer freilich genau hin. Bei einem Treffen in München darf deshalb eine Frage nicht fehlen: Was zeichnet für ihn eigentlich den Stil der Münchner aus? Guido Maria Kretschmer: "Die Münchner haben meistens schöne Wohnungen. Sie sind zwar teuer und deshalb vielleicht etwas kleiner, aber die Menschen verstehen es, etwas Besonderes daraus zu machen. Die Münchner haben einen Hang zum Eleganten, Wertigen und leicht Konservativen. Hamburg kann das auch, aber München hat noch so einen etwas leichteren Stil."

Der neue Pop-up-Store von Loberon ist am Viktualienmarkt. © Loberon

Die Nähe zu Italien sei in München spürbar. Das gelte auch für Mode und Shopping. Durch seine Arbeit für "Shopping Queen" kennt Kretschmer München und seine Geschäfte. "In München gibt es gute Läden und einen differenzierten Handel." Die Menschen legen Wert auf ihr Äußeres: "Die Münchner haben zum Teil etwas Traditionelles, etwas leicht Biederes, aber immer Schickes. Man ist jetzt vielleicht nicht immer total verrückt, aber der Gesamtlook und die Frisuren sind immer toll."

Tannen von der Decke: So opulent feiert Guido Maria Kretschmer Weihnachten

Und weil es im Pop-up-Store von Loberon schon weihnachtet, ist auch Kretschmer schon in Festtagsstimmung. Er bezeichnet sich selbst als "absoluten Weihnachtsmenschen". Sein Zuhause schmückt er aufwendig und opulent. Guido Maria Kretschmer gibt zu: "Mitunter hängen sogar Tannen von der Decke, weil ich Platz habe in Hamburg."

Guido Maria Kretschmer feiert Weihnachten mit Ehemann Frank und Freunden in seinem opulent geschmückten Zuhause in Hamburg. © Loberon

Auch die Traditionen mit seinem Freundeskreis sind ihm wichtig. Jahr für Jahr kommen an Weihnachten dieselben Freunde zusammen. Manche bleiben bis Silvester. Ein besonderes Ritual gehört ebenfalls dazu: "Jeder bringt sein persönliches Lieblingsbuch des Jahres mit, um es zu verschenken."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Beim Essen übernimmt der Designer in der Regel selbst das Kommando. Eine Ausnahme gibt es allerdings: "Normalerweise koche ich für alle. Es sei denn, meine Freundin Bettina Böttinger steht selbst in meiner Küche und möchte den Kochlöffel schwingen."