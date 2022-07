Guido Cantz privat: Was macht er heute und hat er eine Frau?

Mehr als elf Jahre und 60 Sendungen lang war Guido Cantz das Gesicht von "Verstehen Sie Spaß?". Was er heute macht und wie es bei ihm privat aussieht, verrät die AZ.

2010 bis 2021: So lange moderierte Guido Cantz die beliebte Fernsehshow "Verstehen Sie Spaß?". Mittlerweile hat er die Fackel an Barbara Schöneberger weitergereicht. Doch was macht Guido Cantz heute und hat er Frau und Kinder?

Karriere von Guido Cantz: Fernsehen statt BWL

Eigentlich hatte Guido Cantz andere Pläne als das Fernsehen: In seiner Geburts- und Heimatstadt Köln studierte er zunächst Betriebswirtschaftslehre und absolvierte im Anschluss erfolgreich eine Ausbildung zum staatlich geprüften kaufmännischen Medienassistenten.

Durch seine Tätigkeit als Redner im Kölner Karneval verschlug es ihn jedoch schnell ins Fernsehen, wo er seit 1998 als Komiker und Moderator in etlichen Formaten zu sehen war und ist, darunter "Karnevalissimo" (ZDF), "Deal or No Deal" (Sat. 1) und natürlich "Verstehen Sie Spaß?" (ARD, ORF 1).

Nach "Verstehen Sie Spaß?": Was macht Guido Cantz heute?

Nach über elf Jahren und 60 Episoden verabschiedete sich Guido Cantz 2021 endgültig von "Verstehen Sie Spaß?". Mittlerweile moderiert der sympathische Blondschopf hauptsächlich Fernsehsendungen für den Privatsender RTL. Dazu zählen "Der König der Kindsköpfe", "Ich setz auf Dich" und die Neuauflage von "7 Tage, 7 Köpfe".

Guido Cantz und Ehefrau Kerstin Ricker © BrauerPhotos / K.Schulz (digital-BrauerPhotos)

Familie: Hat Guido Cantz eine Frau und Kinder?

Über das Familienleben von Guido Cantz ist nicht viel bekannt. Seine Familie versucht er aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Seit 2009 ist er mit seiner hübschen Ehefrau Kerstin Ricker verheiratet, die beiden lernten sich 2006 kennen. Seit 2010 haben sie einen gemeinsamen Sohn.

Warum hat Guido Cantz hellblonde Haare?

Seine hellblonde Haarpracht hat Guido Cantz einem simplen Gag mit seinen Freunden zu verdanken. "Ich war 1997 mit Freunden beim Skifahren und eines Tages hatten wir uns dazu entschlossen, unsere Freundinnen mit gefärbten blonden Haaren zu schocken", erzählte er gegenüber spot on news. Diese wurden schnell zu einem Erkennungsmerkmal: "Für die meisten war ich der blonde Typ aus Köln, meinen Namen wussten nur die wenigsten."

Guido Cantz ist Fan des VfB Stuttgart

Wenn es um seinen Fußballgeschmack geht, weiß Guido Cantz durchaus zu überraschen: Als Kölner möchte man meinen, er sei – wie üblich in der Stadt – Fan des 1. FC Köln. Doch dem ist nicht so. , bei dem er seit 1996 auch Vereinsmitglied ist.