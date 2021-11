Guido Cantz positiv auf Corona getestet

Guido Cantz hat mitgeteilt, dass er positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Es gehe ihm "gut", er wisse aber nicht, wo er sich angesteckt habe.

Guido Cantz (50) ist eigenen Angaben zufolge positiv auf Corona getestet worden. Er befinde sich in häuslicher Isolation, erklärte der Komiker und Moderator . Gleichzeitig versicherte Cantz: "Mir geht es gut und ich habe nur leichte Symptome."

Der 50-Jährige habe Dreharbeiten für eine Sat.1-Produktion im Europa-Park Rust vorzeitig abbrechen müssen. Cantz sei zweifach geimpft und habe sich in den vergangenen 14 Tagen täglich getestet. Ein PCR-Test vor seiner Anreise sei noch negativ gewesen und das Team vor Ort habe "sich immer vorbildlich nach dem Hygienekonzept verhalten".

Moderator kann nicht sagen, "wann und wo ich mich infiziert habe"

Cantz könne nicht sagen, "wann und wo ich mich infiziert habe", erklärt er zudem. Zahlreiche Nutzer wünschten ihm in den Kommentaren gute Besserung. Einzelne User schrieben dort aber auch, dass ein möglicher Zusammenhang mit dem Karnevalsauftakt in Köln bestehen könnte. Der Moderator war am 11. November bei der Karnevalssession auf dem Heumarkt aufgetreten.

Am Donnerstagabend war Guido Cantz noch in einem im Voraus aufgezeichneten "Wer wird Millionär? - Prominenten-Special" zu sehen. Er konnte 32.000 Euro für den guten Zweck erspielen.