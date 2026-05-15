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Günther Maria Halmer ist tot: Münchner TV-Star mit 83 Jahren gestorben

Der Münchner Schauspieler Günther Maria Halmer ist gestorben. Mit 83 Jahren schloss er jetzt für immer die Augen.
Max Häussler |
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Der Münchner TV-Star Günther Maria Halmer ist gestorben.
Der Münchner TV-Star Günther Maria Halmer ist gestorben. © imago/Future Image

Günther Maria Halmer wurde durch Serien wie "Anwalt Abel" berühmt. Nun ist der Münchner TV-Star mit 83 Jahren gestorben. Der Schauspieler war schwer an Krebs erkrankt.

Günther Maria Halmer gestorben: Kult-Schauspieler war an Krebs erkrankt

Wie "Bild" aus dem Umfeld von Günther Maria Halmer erfahren hat, soll der beliebte Mime in der Nacht von Sonntag auf Montag (11. Mai) verstorben sein. Vergangenes Jahr hatte er sich aufgrund seiner Krebserkrankung einer schwierigen Operation unterzogen.

Der Münchner Kult-Schauspieler hinterlässt eine Ehefrau und zwei Söhne. Seit 1976 war er mit seiner Liebsten Claudia verheiratet – die Kinder Daniel und Dominik machten das Glück perfekt.

 

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  • indomoto gerade eben / Bewertung:

    das schmerzt sehr.....servus Tscharli Du bleibst unvergessen

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