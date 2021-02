Großteil der Briten will Harry und Meghans TV-Interview nicht sehen

Harry und Meghan wollen mit ihrem TV-Interview Einblicke in ihr Leben geben. Viele Briten scheinen daran aber nicht interessiert zu sein.

Harry (36) und Meghan (39) haben die Gunst vieler Briten verloren. Das geplante TV-Interview mit US-Talkmasterin Oprah Winfrey (67), in dem das Paar intime Einblicke in sein Leben geben wird, scheint daran nichts zu ändern. Im Gegenteil: , will gar mehr als die Hälfte aller Zuschauer den Kanal wechseln, sobald das Interview ausgestrahlt wird. Das gaben demnach 55 Prozent der Befragten an.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Ein Drittel meinte außerdem, dass sich ihre Meinung über Harry und Meghan seit deren Umzug in die USA verschlechtert habe. 43 Prozent der Befragten würden es daher vorziehen, würde das Paar nicht mehr nach Großbritannien zurückkehren und ein Leben ohne jegliche Übernahme royaler Pflichten leben. Die Umfrage fand noch vor der Verkündung von Harry und Meghans finalem Rückzug aus dem Königshaus statt.

Die Queen ist not amused

Das TV-Interview, das am 7. März ausgestrahlt werden soll, sorgt schon jetzt für mächtig Wirbel. Allen voran die Tatsache, dass Queen Elizabeth II. (94) und seiner Ehefrau mit Winfrey wusste. Sie sei damit überrumpelt worden, heißt es, indem sie aus den Nachrichten davon erfahren habe. Das TV-Interview wurde bereits am Mittwoch und Donnerstag (17./18. Februar) in Kalifornien aufgezeichnet.