"Großstadtrevier"-Schauspieler Wilfried Dziallas an Corona gestorben

Der beliebte Schauspieler Wilfried Dziallas ist am Sonntagabend in seiner Heimatstadt Hamburg an Corona gestorben.

21. September 2021 - 17:41 Uhr | Agnes Kohtz

Wilfried Dziallas in seiner Paraderolle als Reviersleitung Bernd Voss im "Großstadtrevier" © imago/Hogreve

Die meisten kannten ihn vom Ohnsorg-Theater oder aus der Serie "Großstadtrevier", in der er drei Jahre lang die Rolle des Bernd Voss verkörperte. Am Sonntag ist Wilfried Dziallas mit 77 Jahren in seiner Heimatstadt Hamburg verstorben. Schuld war Corona, trotz Impfung, wie die " " berichtet: "Ich bin so erschüttert. Er war doppelt geimpft. Sein Tod macht mich unglaublich betroffen", erklärt seine Agentin Regine Schmitz der Zeitung. In Staffel 30 von "Großstadtrevier" schlüpfte Wilfried Dziallas als Gast noch einmal in seine Rolle als Bernd Voss. © ARD/Thorsten Jander Nachdem Dziallas in den USA Volkswirtschaft studiert und dort auch Schauspielunterricht genommen hatte, brachte ihn vor 35 Jahren der pure Zufall ans Ohnsorg-Theater: Ein Regisseur war krank, Dziallas sprang ein - und seine Inszenierung von "Kramer Kray" wurde ein voller Erfolg. So wurde er im Laufe der Zeit am Theater Ensemble-Mitglied, Regisseur, Schauspieler und auch Autor. Doch auch dem TV-Publikum sollte er nicht unbekannt bleiben: Von Staffel 18 bis 21 übernahm er die Rolle des Bernd Voss im "Großstadtrevier".