Großes Kino in Bayreuth: "Die Musik ist hier der Glamour"

Der Dokumentarfilm über Wagner-Tenor Klaus Florian Vogt von Regisseurin Astrid Bscher begeisterte die Prominenz wie Talk-Legende Harald Schmidt und Schauspielerin Margarita Broich!

Wenn in Bayreuth die Richard-Wagner-Festspiele die Kulturwelt elektrisieren, dann jagt ein Highlight das nächste. Ein besonderer Coup gelang der Regisseurin Astrid Bscher. Sie lockte die Prominenz abseits des Grünen Hügels zu einem hochexklusiven Dokumentarfilm-Screening ins "Cineplex Kino" und präsentierte dort das berührende Porträt "Hier kennt einer das Fürchten nicht – Backstage mit Wagner-Star-Tenor Klaus Florian Vogt".

Ein absolutes Must-See für alle Klassik-Fans! Denn der Film gewährt faszinierende, ehrliche und emotionale Einblicke in das Leben eines Mannes, der mit seiner strahlenden Stimme weltweit die Opernhäuser erobert – und dennoch spürbar geerdet geblieben ist.

Promis-Gäste feiern besondere Kino-Premiere

Klaus Florian Vogt war persönlich bei der Premiere anwesend. Als weiterer Stargast des Abends erschien Entertainer-Legende Harald Schmidt, während sich auch im Publikum viele weitere Prominente einfanden: die Schauspielerin und Fotografin Margarita Broich (bekannt u.a. als Frankfurter "Tatort"-Kommissarin Anna Janneke) mit ihrem Ehemann Dr. Dirk Schmalenbach, die weltweit renommierte finnische Opernsängerin Camilla Nylund (Sopranistin), die regelmäßig als dramatische Hauptdarstellerin auf den bedeutendsten Opernbühnen der Welt und auch in Bayreuth singt, Bariton "Wotan" Michael Volle (einer der gefragtesten deutschen Opernsänger der Gegenwart, berühmt für seine Wagner-Interpretationen, u.a. "Die Meistersinger von Nürnberg") und der Münchner Gastronom Michael P. Schottenhamel.

Regisseurin Astrid Bscher: "Die Musik ist hier der Glamour"

Aus gutem Grund hatte Gastgeberin Astrid Bscher Bayreuth für die Veranstaltung ausgesucht, denn die Regisseurin begleitet den norddeutschen Sänger Klaus Florian Vogt durch verschiedene europäische Opernhäuser – neben Dresden und Zürich eben auch zu den Bayreuther Festspielen. "Bayreuth ist schon ein spezieller Ort, auch weil er so weit weg ist", erklärte sie. "Man muss stets eine lange Auto- oder Bahnfahrt auf sich nehmen, um hierherzukommen. Aber genau das führt dazu, dass hier eine Ansammlung von Menschen zusammenkommt, die sich wirklich für Musik interessieren. Die Musik ist hier der Glamour, nicht das Hotel oder das Kleid. [...] Ich komme schon seit bestimmt 20 Jahren immer wieder hierher und es gehört für mich dazu, zum Sommergefühl", schwärmte sie.

Harald Schmidt: "So erlebe ich ihn auch abseits der Bühne"

Was Harald Schmidt zur Premiere führte? Er tritt mit Vogt mit dem Programm "Wagner zu Dritt" auf. Den Film sah er schon zum dritten Mal, wie er erzählte. Und es lohnt sich, diesen anzusehen: "Weil man endlich mal mitkriegt, was für ein mörderisches Pensum diese Sänger auf absolutem Weltniveau absolvieren – zwischen Mailand, New York und Bayreuth", lobte Schmidt. "Außerdem bekommt man einen sehr privaten Eindruck von ihm. Und so, wie man ihn im Film erlebt, so erlebe ich ihn auch abseits der Bühne", so der Entertainer weiter. "Es macht unglaublich großen Spaß, hier zu sein, denn man hat ein grandioses Publikum."

Vor Ort konnten die Kinobesucher an diesem herrlichen Sommertag in die Welt der großen Opernbühnen und auch die Leichtigkeit des Seins eintauchen: Der Film zeigt, wie leicht und angstfrei Vogt mit den extrem komplexen und gefürchteten Heldenpartien von Richard Wagner wie Tannhäuser, Tristan oder Siegfried umgeht. Der Titel spielt dabei auf das Wagner-Zitat aus "Siegfried" an, dass nur derjenige Neues erschaffen kann "wer das Fürchten nie erfuhr". Der Zuschauer erhält dabei dank der Regisseurin seltene Einblicke hinter die Kulissen, ist beispielsweise während einer Siegfried-Vorstellung mit dabei hinter der Bühne. Zudem gibt es auch viele sehr persönliche Einblicke: "Der Film beleuchtet die Zweifel und die spürbare Verletzlichkeit, wenn bei Auftritten kleinste Fehler passieren", so die Regisseurin.

Nach dem hochkarätigen Kulturgenuss wurde dann im stilvollen Ambiente der "Franz & Gloria Bar" gefeiert: Bei einem feinen Flying Dinner, unterstützt wurde das Essen vom Traditionshaus "Wolffenzacher", ließen die prominenten Gäste den Abend bei Drinks, kulinarischen Köstlichkeiten und anregenden Gesprächen Revue passieren.