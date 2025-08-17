"Großes Glück": Josh Duhamel schwärmt von seiner zweiten Ehefrau Audra

Mit Sängerin Fergie hatte Schauspieler Josh Duhamel kein anhaltendes Liebesglück. Anders soll es mit seiner zweiten Ehefrau laufen. In einem Interview sagte er jetzt, dass er für immer mit dem Model Audra Mari zusammen sein will. Sie sei einfach großartig.

Schauspieler Josh Duhamel (52) sagt, er habe mit seiner Frau Audra Mari (31) "großes Glück" gehabt. Zudem ist er sich sicher: "Ich werde für immer mit diesem Mädchen zusammen sein." Das Paar feiert im September seinen dritten Hochzeitstag. Sohn Shepherd kam im Januar 2024 zur Welt.

"Sie ist einfach unglaublich"

In einem Interview sprach der Schauspieler darüber, wie glücklich er über sein Leben mit dem Model ist. "Ich habe eine wunderbare Frau kennengelernt, die einfach alles hat, was man sich von einer Frau wünscht. Sie ist einfach unglaublich", schwärmt er von seiner zweiten Ehefrau. Mari sei eine "großartige Mutter, ein großartiges Vorbild".

Josh Duhamel und Audra Mari heirateten im September 2022 in Fargo, North Dakota, nachdem sie ungefähr drei Jahre lang zusammen waren. Er war auf sie aufmerksam geworden, nachdem sie einige Schönheitswettbewerbe gewonnen hatte. Er schrieb sie über die sozialen Netzwerke an und lud sie zu einem Grillfest ein.

Im Januar 2024 kam dann das erste gemeinsame Baby zur Welt - ein Sohn namens Shepherd Lawrence. "Ich freue mich sehr auf unseren dritten Hochzeitstag", betonte der "Ransom Canyon"-Star noch gegenüber "People". "Ich werde für immer mit diesem Mädchen zusammen sein." Damit soll seine zweite Ehe also nicht so enden wie seine erste.

Seine erste Ehe mit Sängerin Fergie scheiterte

Denn Duhamel ist bereits geschieden. Er war ab 2004 mit Sängerin Fergie (50) liiert, die er 2009 heiratete. 2013 bekamen die beiden Sohn Axl Jack. Die Trennung gaben sie dann 2017 bekannt, im November 2019 ging offiziell die Scheidung durch.