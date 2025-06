Großer Tag in Schweden: Prinzessin Ines wurde getauft

Großer Tag für die kleine Prinzessin Ines: Die vier Monate alte Tochter von Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia von Schweden wurde in der Schlosskapelle Drottningholm getauft. Mama Sofia strahlte in Buttergelb, Taufpatin Prinzessin Estelle platzte fast vor Stolz.

Ein strahlend schöner Tag in Stockholm: Die kleine Prinzessin Ines erlebte am Freitag mit gerade mal vier Monaten ihren ersten großen Auftritt vor der Weltöffentlichkeit. Die Tochter von Prinz Carl Philip (46) und Prinzessin Sofia (40) von Schweden wurde in der prächtigen Schlosskapelle Drottningholm getauft - am zehnten Hochzeitstag ihrer Eltern.

Die Gäste trafen, begleitet von musikalischer Untermalung durch die Militärband, bereits ab 11 Uhr am Schloss ein, um 12 Uhr begann die Zeremonie. Neben der schwedischen Königsfamilie mit König Carl Gustaf und Königin Silvia, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel mit ihren Kindern sowie Prinzessin Madeleine und ihrer Familie waren auch Sofias Schwestern Sara und Lina Hellqvist mit ihren Familien anwesend.

Hochzeitslied für Prinzessin Ines

Oberhofprediger Bischof Johan Dalman und Hofkaplan Michael Bjerkhagen führten durch den Gottesdienst. Fotos zeigen, wie der Bischof Ines in ihrem weißen Taufkleid, das bereits ihr Urgroßvater trug, in die Höhe reckt, während ihre Eltern über das ganze Gesicht strahlen. Ines' ältere Brüder Prinz Alexander (9), Prinz Gabriel (7) und Prinz Julian (4) halfen sogar bei der Vorbereitung des Taufwassers mit, Papa Carl Philip las ein Dankgebet vor.

Für den emotionalen Höhepunkt sorgte aber Prinzessin Sofia. Das Lied "Till mitt sista andetag" ("Bis zu meinem letzten Atemzug") eröffnete die Zeremonie, . Das Besondere: Text und Musik stammen von Sofia selbst - mit genau diesem selbstgeschriebenen Liebeslied überraschte Sofia ihren Ehemann vor genau zehn Jahren bei ihrer Hochzeit. Vorgetragen wurde es damals wie heute von der schwedischen Sängerin Molly Sandén und ihrem Kollegen Danny Saucedo.

Die kleinen Prinzen im Partnerlook

Prinzessin Sofia strahlte an ihrem heutigen zehnten Hochzeitstag noch mehr als gewöhnlich: Sie wählte für den doppelten Anlass ein wadenlanges Rüschenkleid in der Trendfarbe Buttergelb, dazu einen farblich passenden Haarreif und High Heels.

Ihre drei Söhne erschienen im süßen Partnerlook: Alle trugen weiße Hemden mit grauen Sakkos. Prinz Carl Philip in seiner dunkelblauen Militäruniform hielt Julian an der Hand, als sie für die Fotografen posierten, während seine Frau ihre frisch getaufte Tochter auf dem Arm trug.

Prinzessin Estelle platzt vor Stolz

Im Mittelpunkt stand neben Täufling Ines auch Prinzessin Estelle (13), die Tochter von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel. Am Vortag der Taufe hatte das Königshaus bekannt gegeben, dass sie die erste von Ines Marie Lilian Silvias fünf Taufpaten sein wird - und die Rolle füllte die 13-Jährige jetzt auch mit sichtlichem Stolz aus.

In einem rosa Kleid mit weißen Blümchen musste die Teenagerin am Altar sogar ein Tränchen verdrücken, als sie ihre Cousine segnete. Nach der Zeremonie strahlte die Nummer zwei der Thronfolge glücklich neben ihrem eigenen Taufpaten Carl Philip - den sie inzwischen fast überragt - in die Kameras.

Nach der Zeremonie in der Kirche ging der Tag für die schwedischen Royals mit einem Empfang für geladene Gäste weiter, gefolgt von einem privaten Mittagessen.