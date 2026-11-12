Große Zweifel bei "Rosenheim-Cops"-Star Sarah Thonig: "Muss mich überwinden"

In wenigen Wochen ist es so weit und Sarah Thonig übernimmt bei "Die Rosenheim-Cops" den Sekretariatsjob von Marisa Burger. Damit ist auch die Popularität der Schauspielerin sprunghaft angestiegen. Das schürt bei der "Christin Lange"-Darstellerin Zweifel.

"Die Menschen sind nach wie vor, wenn nicht sogar noch wohlwollender und liebevoller", sagt Sarah Thonig der Abendzeitung über die große Zuschauer-Resonanz, die der Personalwechsel bei "Die Rosenheim-Cops" zur Folge hatte. Nach dem Ausstieg von Marisa Burger übernimmt die 34-Jährige als "Christin Lange" den Schreibtisch von "Miriam Stockl". Noch hat sich der ZDF-Star nicht an die neugewonnene Popularität, die ihre Beförderung mit sich bringt, gewöhnt. Im AZ-Interview spricht sie jetzt auch von einer großen Unsicherheit.

Sarah Thonig will mehr Einblicke in ihr Privatleben gewähren

Auf der Straße wird Sarah Thonig seit Bekanntwerden des TV-Personalwechsels häufiger erkannt. "Ich empfinde das als großes Kompliment an die 'Rosenheim-Cops', dass ich bereits einen Unterschied wahrnehme, obwohl die neuen Folgen noch gar nicht ausgestrahlt wurden", freut sie sich im Gespräch mit der Abendzeitung. Doch mit der öffentlichen Aufmerksamkeit wächst auch das Interesse am Privatleben der Schauspielerin. Das bemerkt sie auch mit Blick auf ihre Social-Media-Kanäle. Doch viele Einblicke in ihr Privatleben gewährt sie darin nicht.

"Ich nehme mir auch regelmäßig vor, dort mehr zu machen", sagt Sarah Thonig über ihre Präsenz auf Instagram und Co., fügt jedoch lachend an: "Irgendwie bin ich dann aber doch manchmal zu faul." Hinzu kommen auch Selbstzweifel: Die 34-Jährige hadert damit, inwieweit die Zuschauer an ihrem Leben abseits der Kameras interessiert sind. "Dann stelle ich mir wieder die Frage: Interessiert das wirklich jemanden? Ist das spannend? Da muss ich mich manchmal richtig überwinden, etwas zu posten oder zu teilen. Aber ich habe es definitiv auf meiner To-do-Liste, künftig mehr zu machen."

Marisa Burger verabschiedet sich als "Miriam Stockl" von Kollegin "Christin Lange", gespielt von Sarah Thonig. © ZDF/Linda Gschwentner

"Rosenheim-Cops"-Star kämpft mit Unsicherheit

Sarah Thonig ist sich dennoch bewusst, dass die Außenwirkung für Personen des öffentlichen Lebens ein nicht zu unterschätzender Faktor ist – gerade mit Blick auf neue Angebote. "Ich folge ja selbst Schauspielerinnen und Schauspielern in den sozialen Medien und denke mir dann: Ach, cool, spannend!", sagt sie der Abendzeitung. Sie selbst kämpft in solchen Momenten allerdings gegen ihre eigene Unsicherheit, wie die 34-Jährige betont: "Deshalb wundere ich mich auch, warum ich das bei mir selbst manchmal nicht so annehmen kann."

Dabei gibt es für die "Christin Lange"-Darstellerin keinen Grund zur Sorge. Viele Zuschauer freuen sich auf die Veränderung und sind gespannt auf Sarah Thonigs neue Aufgabe bei "Die Rosenheim-Cops". Auch ihre Familie freut sich über den Erfolg des Serien-Stars und hat durchweg positiv auf die Beförderung reagiert. "Wenn ich an die Reaktionen aus meinem privaten Umfeld denke, kommen mir auch viele Menschen aus der Branche in den Sinn, die wie Familie sind, wie beispielsweise meine Agentinnen – und auch die fanden das natürlich klasse. Niemand hat die Veränderung kritisch hinterfragt. Gott sei Dank!"

Wie Sarah Thonigs Einstand im Sekretariat der "Rosenheim-Cops" aussehen wird? Das sehen die Zuschauer in wenigen Wochen. Der Abschied von Marisa Burger als "Miriam Stockl" wird am 24. November ab 19.25 Uhr im ZDF ausgestrahlt.