Große Veränderung bei "Die Rosenheim-Cops": Serien-Star packt über neue Situation aus

Aktuell befinden sich die "Rosenheim-Cops" in den Dreharbeiten zur neuen Staffel, die ab Herbst im TV ausgestrahlt werden soll. Für Cast und Crew ist einiges anders, denn die Situation am Set wurde durcheinandergewirbelt. Die AZ hat bei Schauspielerin Ursula Maria Burkhart nachgefragt, wie sie mit den Veränderungen umgeht.

Wenn "Die Rosenheim-Cops" in wenigen Monaten mit der neuen Staffel durchstarten, erwarten den Zuschauer einige Veränderungen. Mehrere Schauspieler haben die beliebte ZDF-Serie verlassen, darunter die Publikumslieblinge Marisa Burger und Christian K. Schaeffer. Die verbliebenen Serien-Stars müssen nun mit der ungewohnten Situation zurechtkommen. Auch Ursula Maria Burkhart ist davon betroffen. Im AZ-Interview verrät die Schauspielerin, wie sie die ersten Drehtage für die neuen Folgen erlebt hat.

"Rosenheim-Cops"-Star muss auf TV-Kollegin verzichten: "Sehr ungewohnt"

Seit 2014 spielt Ursula Maria Burkhart in "Die Rosenheim-Cops" die Empfangsdame "Marianne Grasegger". Ihren Platz teilte sie sich in den vergangenen Jahren mit Kollegin Sarah Thonig, die als "Christin Lange" die Position von Marisa Burger im Sekretariat beerben wird. "Wir haben jetzt die ersten Tage gedreht, in denen meine Frau Lange schon in dem ehemaligen Büro von 'Frau Stockl' sitzt und das war sehr ungewohnt für mich", berichtet die 65-Jährige über die Situation am Set.

Neue Situation: Ursula Maria Burkhart spricht über Zustände am Set

Trotz der großen Veränderung freut sich Burkhart auf die neue Arbeit bei den "Rosenheim-Cops" – auch wenn Sarah Thonig nicht mehr jeden Tag mit ihr dreht. "Es ist für uns beide wieder ein neues, anderes Umgehen miteinander und irgendwie fühlt es sich an, als wären wir uns fast näher, als wenn wir zusammen in einem Büro sitzen", betont die "Marianne Grasegger"-Darstellerin im AZ-Interview. "In der Information hatten wir noch keine Drehtage, sodass ich noch nicht weiß, wie es mir da ohne sie gehen wird. Ich freue mich auf alles, was kommt und jede Veränderung birgt neue Möglichkeiten."

Ursula Maria Burkhart und Sarah Thonig stehen in den neuen "Rosenheim-Cops"-Folgen nicht mehr gemeinsam am Empfang. © ZDF/Bojan Ritan

Ersatz für Sarah Thonig: Altbekanntes Gesicht kehrt zurück

Ohne Sarah Thonig wird Ursula Maria Burkhart am Empfang der Rosenheimer Polizeistation dennoch nicht alleine bleiben, wie die AZ exklusiv berichtete: Ein altbekanntes Gesicht kehrt ans Set zurück. Über ihren künftigen TV-Kollegen verrät Burkhart, dass es sich dabei um einen jungen Mann handelt. "Ich bin sehr gespannt, was das mit der 'Frau Grasegger' machen wird."