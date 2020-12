Große Sorge um Kader Loth: Mit Corona ins Krankenhaus eingeliefert

Wie schlimm steht es um TV-Sternchen Kader Loth (47)? Die Mutter aller deutschen Trash-Stars ist mit dem Coronavirus infiziert und musste sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ihr Zustand hatte sich verschlechtert. Kader Loth, die seit ein paar Tagen an Corona erkrankt ist, ist kraftlos, kann sich kaum noch auf den Beinen halten - und musste in der Nacht auf Montag in eine Klinik eingeliefert werden.

Promi mit Corona: Kader Loth ist in Klinik

"Meine Lunge brennt wie Feuer und der Notarzt hat meinen Sauerstoffgehalt im Blut getestet und hat sofort entschieden, dass ich in die Klinik eingeliefert werden muss", so Kader Loth zu "Bild". Und weiter: "Mir geht es so schlecht, kann’s gar nicht beschreiben. Kann nicht mal weinen, weil mir die Kraft fehlt."

Doch nach der Entlassung wurde es offenbar nicht besser. Die Trash-Queen ist erneut wegen Atemnot und Schüttelfrost in eine Klinik gebracht worden, wie die neueste Instagramstory am Donnerstagabend zeigt. Kader Loth liegt isoliert im Krankenhausbett.