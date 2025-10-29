AZ-Plus
Große München-Pläne bei Bushido und Ehefrau Anna-Maria: "Genau das, was wir suchen"

2022 wagten Bushido und Ehefrau Anna-Maria Ferchichi einen großen Schritt: Sie wanderten mit ihren acht Kindern nach Dubai aus. Doch das Paar denkt inzwischen über eine Deutschland-Rückkehr nach. Und ausgerechnet die bayerische Hauptstadt München hat es den Eheleuten angetan.
Eva Meeks
Anna-Maria Ferchichi und Bushido leben mit ihrer großen Familie in Dubai. Doch das Paar liebäugelt mit einem Umzug nach Bayern.
Umbruchstimmung im Hause Ferchichi: Eigentlich sind Bushido (47) und Ehefrau Anna-Maria (43) mit ihren acht Kindern in Dubai zu Hause. Doch der Wüsten-Staat hat die Familie offenbar nicht restlos überzeugt. Die stolze Mutter packt nun über Umzugspläne aus – und die würden den Ferchichi-Clan nicht nur zurück nach Deutschland, sondern tatsächlich in die bayerische Hauptstadt führen.

Anna-Maria Ferchichi: Dubai "ist nicht das, wo ich sein möchte"

In einer neuen Ausgabe des Podcasts "Zwischen Dubai und Köln" spricht Anna-Maria Ferchichi mit Kollegin Kim über den kürzlichen Verkauf ihrer Dubai-Villa. Für einen "Wahnsinnsgewinn" hätten die Eheleute ihr vermeintliches Traumhaus an neue Besitzer abgegeben. Denn der achtfachen Mutter war plötzlich ein Licht aufgegangen: "Ich habe mir das angeguckt und dachte so: 'Nee, das ist nicht das, wo ich sein möchte'."

In ihrer Familien-Villa störe sich Anna-Maria Ferchichi nämlich an vielen Dingen: "Die Klimaanlage in unserem Schlafzimmer und auch die bei den Jungs macht dann so ein komisches Dröhnen, das ist wie ein Vibrieren und man wird davon nachts wach. Es ist ganz krass." Irgendwann habe sie ihren Ehemann Bushido gefragt, ob er sich eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen könne. Daraufhin soll dieser gesagt haben: "Ich glaube, ja."

Ehefrau von Bushido: München ist "genau das, was wir suchen"

Übers Knie brechen möchten die Eheleute den Umzug allerdings nicht, denn Anna-Maria Ferchichi erklärt, über einen Zweitwohnsitz in Deutschland nachzudenken. Die Landeshauptstadt stellt dafür jedoch keine Option dar: "Berlin kommt absolut nicht infrage – aus allen Gründen eigentlich. Ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Es ist für mich keine ansprechende Stadt."

Ganz anders denkt die 43-Jährige über die bayerische Hauptstadt: "München ist, finde ich, sehr schick." Anna-Maria Ferchichi meint sogar: "Genau das, was wir suchen: Natur, Grün und Ruhe." Ob sich die Familie des einstigen Skandalrappers tatsächlich bald im Münchner Umland niederlassen wird? Man darf gespannt sein.

4 Kommentare
Artikel kommentieren
  • zOTTEL vor einer Stunde / Bewertung:

    Bitte kein Gesellschaftsgift

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Futurana vor einer Stunde / Bewertung:

    Ha, Zweitwohnsitz. Wo lässt man da die Steuern? Na, dass Berlin keine Option ist kann ich allerdings nachempfinden. Schon gar nicht mit 8 Kindern und 4 Nannys.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Dicker Hals vor einer Stunde / Bewertung:

    Sauber! Ihr Zwei seid genau das auf was wir hier in München gewartet haben......

    Antworten lädt ... Kommentar melden
