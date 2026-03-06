Große Enttäuschung bei Mutter von Laura Karasek: "Bis heute nicht drüber hinweg"

Laura Karasek ist studierte Juristin, inzwischen allerdings als Moderatorin, Podcasterin und Autorin erfolgreich. Bei einem Event in München sprach sie über die Gründe für ihren Karrierewechsel – und räumte ehrlich ein, wie sie heute über ihre schauspielerische Leistung in "Das Traumschiff" denkt.

Seit 2023 moderiert Laura Karasek (43) die "NDR-Quizshow" und freut sich regelmäßig über Traumquoten. Die Wahl-Frankfurterin mit der rauchigen Stimme arbeitete bis Juli 2018 in einer renommierten Anwaltskanzlei – ehe sie den mutigen Schritt in die Unterhaltungsbranche wagte. Auf einer Veranstaltung in der Allianz-Arena, bei der auch die AZ anwesend war, packte sie nun über ihre Beweggründe für diesen Berufswechsel aus.

Laura Karasek: "Ich hatte eine vorgezogene Midlife-Crisis"

Zum "WoT Table x bitpanda"-Event am Donnerstag (5. März) hatten die Gastgeberinnen Franca Lehfeldt (36) und Nena Brockhaus (33) zahlreiche bekannte Gesichter nach München eingeladen. Der Abend stand im Zeichen weiblicher Selbstbestimmung und finanzieller Unabhängigkeit – und Laura Karasek nahm auf der Bühne Platz, um mit Brockhaus über ihre wichtigsten Karriereentscheidungen zu sprechen.

Dabei verriet sie, nach der Geburt ihrer Zwillinge (*2015) mit ihrer beruflichen Situation gehadert zu haben: "Ich war in dieser Kanzlei und habe mir gedacht: Ich bin jetzt Mitte 30, ich habe zwei Kinder bekommen – das kann es doch noch nicht gewesen sein. Ich hatte eine vorgezogene Midlife-Crisis, oder was auch immer das war." Nach dem Motto "Wer nicht wagt, der nicht gewinnt" bewarb sie sich kurzerhand mit den folgenden Worten beim ZDF: "Sie müssen mich kennenlernen, Sie werden es nicht bereuen."

Im Gespräch mit Nena Brockhaus (li.) gab Laura Karasek Details zu ihrem beruflichen Werdegang preis. © Gisela Schober/Getty Images for WoMen on Top

Mutter von Laura Karasek: "Bis heute nicht darüber hinweg"

Mut, der sich auszahlen sollte: Denn nicht lange später bekam Laura Karasek eine eigene Sendung beim Sender ZDFneo, für die sie ihre Anwaltskarriere an den Nagel hängte. Eine Entscheidung, von der nicht alle restlos überzeugt waren: "Meine Mutter ist bis heute nicht darüber hinweg, dass ich nicht seriöse Anwältin geblieben bin, sondern irgendwas mit Entertainment mache."

Laura Karasek aber steht fest hinter ihrer Entscheidung, die sie nie bereut hat: "Ich habe immer die Menschen bedauert, die nur auf Brückentage hinfiebern. Wenn dein Leben nur aus Brückentagen besteht, dann bist du im falschen Job! Du musst etwas finden, was dich erfüllt, und dir Bestätigung und Wertschätzung gibt." Und das habe sie in der Unterhaltungsbranche gefunden.

"Das Traumschiff": Laura Karasek übernahm 2021 eine Gastrolle

Schließlich gewährte die Zweifachmama auch einen Einblick in ihr Familienleben. Ihre Tochter hege derzeit den Wunsch, eines Tages als Schauspielerin zu arbeiten. Ein Handwerk, das Laura Karasek nach eigener Einschätzung nicht beherrsche. Lachend meinte sie zum Publikum: "Wenn ich eine Sache nicht kann, dann ist es schauspielern. Ich war mal beim 'Traumschiff' und wer die Folge gesehen hat, weiß, wovon ich spreche."

2021 hatte Laura Karasek für die Neujahrsfolge von "Das Traumschiff" vor der Kamera gestanden. Der Cast um Florian Silbereisen (44) hatte damals die Seychellen angesteuert. Ein erneuter Gastauftritt in der beliebten ZDF-Reihe ist für Karasek derzeit offenbar nicht geplant – doch das Multitalent wird sicher auch ohne Schauspielambitionen bestens ausgelastet sein.