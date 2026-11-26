Mit seinem neuen Album "Nashville" stürmte er erst im Oktober mit Johannes Oerding die Charts – jetzt soll Rocklegende Peter Maffay eine weitere Ehre zuteilwerden: Die Narrhalla München nominiert den 77-Jährigen für den Karl-Valentin-Orden 2027. Doch wie passt der renommierte Humoristen-Orden zu dem Ausnahme-Musiker?

Peter Maffays erstes gemeinsames Album "Nashville" mit Johannes Oerding (l.) kam erst Anfang Oktober auf den Markt und erreichte bereits wenige Wochen später Goldstatus.

dpa 3 Peter Maffays erstes gemeinsames Album "Nashville" mit Johannes Oerding (l.) kam erst Anfang Oktober auf den Markt und erreichte bereits wenige Wochen später Goldstatus.

dpa 3 Sänger Peter Maffay (77) soll im kommenden Jahr den Karl-Valentin-Orden der Münchner Narrhalla erhalten.

Fünf Echos, drei Bambis, ein Bundesverdienstkreuz – Preise und Auszeichnungen regnete es für Rock-Legende Peter Maffay ("Du", "Tabaluga") seit den 70er-Jahren regelmäßig: Knapp 80 an der Zahl erhielt der Musiker im Laufe seiner Karriere. Und schon bald soll noch ein weiterer dazukommen: Die Münchner Narrhalla hat den 77-Jährigen für ihren Karl-Valentin-Orden 2027 nominiert.

Ein Orden für Humoristen – und Rockmusiker?

Jener Orden wird traditionell an berühmte Persönlichkeiten verliehen, die durch besonders humorvolle, geistreiche oder hintergründige Äußerungen und Handlungen im Sinne des Münchner Komikers Karl Valentin († 1948) aufgefallen sind. Unter den prominenten Preisträgern fanden sich in der Vergangenheit etwa Loriot, Michael "Bully" Herbig, Kabarettistin Monika Gruber oder jüngst Schauspieler Christoph Maria Herbst.

Wie gerade Musiker Peter Maffay in diese Reihe passt, ist eine Frage, die sich offenbar auch die Münchner Narrhalla selbst bereits gestellt hat: "Auf den ersten Blick könnten der Rockmusiker und der legendäre Münchner Komiker Karl Valentin kaum unterschiedlicher sein", gibt die Faschingsgesellschaft in ihrer Pressemitteilung zur Nominierung zu.

Erhielt heuer den Karl-Valentin-Orden: Schauspieler Christoph Maria Herbst. © imago

Narrhalla: "Überraschende Berührungspunkte" zwischen Karl Valentin und Peter Maffay

Aber: Es gebe "einige überraschende Berührungspunkte und Gemeinsamkeiten", heißt es in der folgenden Begründung. "Peter Maffay teilt, wie er in Interviews oft betont, mit Valentin die Liebe zum feinen, manchmal trockenen bayerischen Humor und Hintersinn", erklärt es Narrhalla-Präsident Matthias Stolz.

Matthias Stolz: "Maffay setzt sich klar gegen Krieg, Ausgrenzung und für benachteiligte Kinder ein"

Zudem nutzten beide ihre Kunst, um Missstände anzuprangern, klare Haltung zu unterschiedlichsten Themen anzusprechen, ohne sich jemals zu verbiegen: "Valentin entlarvte mit absurdem Sprachwitz und Wortspielereien die Obrigkeitshörigkeit seiner Zeit, während Maffay sich mit seiner Stiftung für Völkerverständigung und für Toleranz durch Brückenbauen und klar gegen Krieg, Ausgrenzung und für benachteiligte Kinder einsetzt. Er belässt es nicht dabei, die Vision von einer besseren Welt in Liedern zu besingen und auf der Bühne zu inszenieren", betont der Narrhalla-Präsident.

Peter Maffays erstes gemeinsames Album "Nashville" mit Johannes Oerding (l.) kam erst Anfang Oktober auf den Markt und erreichte bereits wenige Wochen später Goldstatus. © dpa

Karl Valentin wie auch Peter Maffay hätten zeitlose Werke geschaffen, die längst zum festen deutschen Kulturgut gehören und "Kultstatus über Generationen hinweg genießen".

Karl-Valentin-Orden: Dieser Promi hält die Laudatio auf Peter Maffay

Die Verleihung soll am 16. Januar im Rahmen des großen Narrhalla-Balls "Soirée Münchner Leben" im Deutschen Theater München stattfinden.

Die Laudatio hält Schauspieler und Hörbuchsprecher Rufus Beck (u. a. "Der Räuber Hotzenplotz").