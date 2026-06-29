Grönemeyer kündigt Zusatzkonzerte für Tour 2027 an

Herbert Grönemeyer gehört zu Deutschlands größten Musikstars. Viele Tickets für seine Shows im kommenden Jahr sind schon verkauft - nun bekommt unter anderem Köln einen Nachschlag.

Sänger Herbert Grönemeyer (70, "Männer", "Flugzeuge im Bauch") geht im Jahr 2027 auf große Tour – und das Interesse an Tickets ist offenbar groß. Mehrere Konzerte sind bereits ausverkauft. Nun kündigt der Veranstalter zwei Zusatz-Shows mit dem Musikstar aus Bochum an – eine davon in Köln. Das Bonus-Konzert werde dort am 21. Juni 2027 in der Lanxess-Arena stattfinden. Grönemeyer macht damit bei seiner Tour zweimal Halt in Köln. Das erste Konzert ist am 5. Juni 2027 geplant. Es ist bereits ausverkauft.

Ein zweites Zusatzkonzert will Grönemeyer am 24. Juni 2027 spielen. Dann tritt er unter freiem Himmel auf der Burg Clam in Österreich auf. Der 70-Jährige wird auf der Tour neben vielen Klassikern auch Songs aus seinem geplanten neuen Album präsentieren.

Nach Angaben der Veranstalter haben sich bereits mehr als 300.000 Menschen Tickets für die Konzerte gesichert. Shows in München, Hamburg und Dortmund etwa sind ebenfalls schon ausverkauft. Restkarten gibt es zum Beispiel noch für Leipzig (12. Juni) und Frankfurt (13. Juni).