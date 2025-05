Am Vatertag wird in vielen deutschen Gärten die Grillzange gezückt. Aber wie gelingt eigentlich das perfekte Stück Fleisch auf dem Grill? Worauf muss man bei Kohle oder Gas besonders achten? Die AZ hat bei einem absoluten Profi nachgefragt: Star-Koch Johann Lafer.

Schürze umlegen, Bier einschenken, Grill anwerfen – in vielen Haushalten kann es wohl kaum ein besseres Rezept für einen gelungenen Vatertag geben. Auch heuer werden in zahlreichen Vorgärten wohl wieder Würstchen, Steaks und Kotelettes gegrillt. Damit das Fleisch auch perfekt wird, hat die AZ sich Rat bei einem echten Profi eingeholt. Johann Lafer verrät seinen "ultimativen Tipp".

Johann Lafer bemängelt: "Sie haben keine Geduld"

Der Star-Koch ist selbst ein leidenschaftlicher Griller und hat unter anderem mit "Meine besten Grillrezepte" oder "Mein Grillbuch" bereits mehrere Bücher zu diesem Thema geschrieben. Dabei ist Johann Lafer vor allem ein fundamentaler Fehler aufgefallen, den viele Grill-Begeisterte begehen: "Sie haben keine Geduld." Doch Zeit ist dem Star-Koch zufolge auch bei der Zubereitung auf einem Rost äußerst wichtig.

Die beste Zubereitung für den Vatertagsschmaus startet bereits bei dem richtigen Anfeuern des Grills. Johann Lafer moniert hierbei, dass oft nicht lange genug gewartet werde, "bis das Holz oder die Kohle so weit runtergebrannt ist, dass man eine gleichmäßige Glut hat. Sie sollte weiß sein und keine schwarzen Steine oder Holzstücke haben – die Hitze muss sich gleichmäßig verteilen".

Profi-Tipp von Johann Lafer: So gelingt das perfekte Grillfleisch

Doch das Fleisch oder die Wurst sollte bei der richtigen Hitze nicht einfach bedenkenlos auf den Grill geworfen werden. Auch hierbei sollte man für das perfekte Ergebnis Zeit in eine gute Vorbereitung stecken. "Beim Grillen ist es auch wichtig, dass das Produkt zuerst von innen erwärmt wird, bevor es von außen die Bräune bekommt", sagt Johann Lafer der AZ und bemängelt: "Bei der Bratwurst werden alle immer ganz verrückt, wenn es das tolle Muster bekommt. Das ist aber der falsche Weg."

Ob diese Bratwürste zu lange auf dem Grill lagen? © imago/Pond5 Images

Der 67-Jährige teilt seinen "ultimativen Tipp" mit der AZ: "Wenn es möglich ist, sollte das Grillgut im Backofen in einem Sous-Vide-Beutel bei 55 bis 60 Grad mindestens eineinhalb Stunden garen. Dann ist es wohl temperiert. Wenn ich dann das Steak für zwei Minuten links und zwei Minuten rechts schön heiß grille, entstehen tolle Röstaromen und eine Bräune. Damit habe ich ein richtig gutes Stück gegrillt." Dabei spricht Johann Lafer jedoch noch eine Warnung aus: Das Fleisch sollte auf keinen Fall vor oder während des Grillens gesalzen werden. "Salz entzieht Flüssigkeit und damit wird das Fleisch labbrig oder der Saft läuft aus."

Fleisch sollte nach dem Grillen etwas ruhen, bevor es angeschnitten wird. © imago/HalfPoint Images

Als letzten Hinweis rät der Profi-Koch dazu, das Stück Fleisch nach dem Grillen nicht direkt zu verzehren, sondern erst etwas ruhen zu lassen. "Die aufgewirbelten Säfte im Fleisch brauchen Entspannung. Ansonsten läuft das gute Aroma einfach aufs Brett oder den Teller. Man muss das Grillgut für mindestens fünf Minuten ruhen lassen." Hier lesen Sie die Tipps von Johann Lafer noch mal kurz zusammengefasst:

Geduld beim Anfeuern des Grills. Warten Sie, bis die Glut weiß ist.

Fleisch zuerst von Innen in einem Sous-Vide-Beutel erwärmen

Kein Salz auf das Fleisch, das entzieht Flüssigkeit

Fleisch nach dem Grillen für mindestens fünf Minuten ruhen lassen.

Kohle- gegen Gasgrill: Das sollte man beachten

Heutzutage wird in vielen Haushalten vermehrt auf Gas- statt Kohle beim Grillen gesetzt. Sollte man dabei trotzdem die Tipps von Johann Lafer beachten? Eigentlich ja, aber der Gastronom erkennt beim Grillen mit Gas oder Strom einen besonderen Vorteil, wie er der AZ erklärt: "Man muss nicht so lange warten, denn die Hitze ist direkt da." Damit könne man laut Lafer sogar den Garvorgang direkt auf dem Grill machen. "Zunächst sollte dafür eine geringe Stufe eingeschaltet und mit einem Deckel die richtige Wärme geschaffen werden. Direkt daneben kann man die Flamme schon voll aufdrehen und das Fleisch nach dem Garvorgang drauflegen. Damit wird es perfekt. Das Fleisch ist innen schön temperiert und hat außen eine Karamellkruste."

Johann Lafer über Vatertag: "Hat nie eine emotionale Rolle gespielt"

Wirft Johann Lafer am Vatertag sein Fleisch selbst über das offene Feuer? Wie wird der Feiertag bei ihm zu Hause begangen? Dürfen seine Tochter und sein Sohn selbst die Grillzange zücken und ihren Promi-Vater mit einem guten Steak verwöhnen? "Dieses Mal findet das gar nicht statt, weil unsere Kinder nicht da sind – sie leben im Ausland", verrät er der AZ. Traurig ist Lafer darüber nicht wirklich, denn er sagt weiter: "Der Vatertag war in der Vergangenheit nichts, was wir groß gefeiert haben. Wir hatten auch an diesem Tag Restaurantbetrieb. Der Muttertag hingegen wurde schon gefeiert. Der Vatertag hat nie eine große emotionale Rolle gespielt."

Johann Lafer erklärt, warum der Vatertag bei ihm bislang kaum eine Rolle gespielt hat. © Mike Meyer

Dennoch fällt es dem Star-Gastronomen nicht schwer, auch mal selbst den Kochlöffel abzugeben und einfach nur zu genießen. "Das ist für mich eine große Freude." Dem war allerdings nicht immer so, wie er einräumt: "Da muss ich aber zugeben, dass ich das zu Beginn nicht richtig einordnen konnte. Sonst war man vom Frühstück bis zum Abendessen immer für andere da. Das war für mich schon sehr komisch, selbst bekocht zu werden. Heute genieße ich das sehr."

Auch wenn der Vatertag heuer für Johann Lafer ausfällt, werden seine Kinder bestimmt einen anderen Grund finden, um ihren Papa mit einem selbstgekochten oder gegrillten Essen zu überraschen.