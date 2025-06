"Grey's Anatomy"-Star Eric Dane bricht Schweigen über ALS-Erkrankung

Vor knapp zwei Monaten machte Eric Dane seine ALS-Erkrankung öffentlich. Nun gibt der "Grey's Anatomy"-Star sein erstes, höchst emotionales TV-Interview.

US-Schauspieler Eric Dane (52) hat sich zum ersten Mal in einem TV-Interview zu seiner ALS-Erkrankung geäußert. Im Gespräch mit "Good Morning America"-Moderatorin Diane Sawyer (79), das am kommenden Montag ausgestrahlt wird und , gibt sich der "Grey's Anatomy"- und "Euphoria"-Star kämpferisch. Zugleich offenbart er aber auch, dass er seit seiner Diagnose praktisch jede wache Sekunde an die Krankheit denken muss.

Anfang April dieses Jahres hatte der Schauspieler die niederschmetternde Diagnose öffentlich gemacht. "Ich wache jeden Tag auf und werde umgehend daran erinnert, dass das wirklich passiert", verrät Dane nun im Interview. Jeden Tag werde so seine Hoffnung aufs Neue zerstört, dass es sich bei seiner Erkrankung nur um einen schlechten Traum handelt.

Bei dieser Frage kommen ihm die Tränen

In der rund 30 Sekunden langen Vorschau spricht Dane auch darüber, wie er sich seine Zukunft vorstellt: "Ich glaube nicht, dass es das Ende meiner Geschichte ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass es mein Ende ist." An einer Stelle des Interviews brechen bei dem 52-Jährigen die puren Emotionen hervor. Auf die Frage, wen er nach der Diagnose als erstes angerufen hat, kommen Dane die Tränen und er kann zunächst nicht antworten. Die Auflösung der Frage wird zudem nicht im Vorschau-Clip enthüllt.

Bei der amyotrophen Lateralsklerose handelt es sich um eine nicht heilbare Erkrankung des Nervensystems. Am 10. April hatte Dane dem "People"-Magazin von der schlimmen Diagnose berichtet: "Bei mir wurde ALS diagnostiziert. Ich bin dankbar, dass ich meine liebevolle Familie an meiner Seite habe, während wir dieses nächste Kapitel durchlaufen."

Zugleich verriet der Schauspieler, trotz der Erkrankung weiterhin ein Teil des "Euphoria"-Casts zu sein und die dritte Staffel der HBO-Serie zu drehen: "Ich bin froh, dass ich weiterarbeiten kann und freue mich darauf, nächste Woche an das Set von 'Euphoria' zurückzukehren."