"Greta Van Fleet"-Sänger Josh Kiszka outet sich als homosexuell

Josh Kiszka, Sänger der US-Rockband "Greta Van Fleet", hat sich in einem Instagram-Post als homosexuell geoutet. Er sei seit acht Jahren in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung.

Er bekennt sich öffentlich zu seiner Homosexualität - und das auch, um gegen Diskriminierung in seiner Heimat anzukämpfen.

Josh Kizka (25), Sänger der US-Rockband "Greta Van Fleet", . Er sei seit acht Jahren in einer liebevollen, gleichgeschlechtlichen Beziehung mit seinem Partner, so Kizka. "Die, die mir nahe stehen, wissen es natürlich, aber es ist mir wichtig, es öffentlich mitzuteilen."

Gesetze, die die Freiheit der Liebe bedrohen

Grund für sein jetziges Outing seien Gesetz-Entwürfe in seinem Heimatstaat Tennessee, die "die Freiheit der Liebe bedrohten", so Kizka. "Es ist unerlässlich, dass ich nicht nur für mich meine Wahrheit ausspreche, sondern auch in der Hoffnung, die Herzen, Köpfe und Gesetze in Tennessee zu ändern."

Die LGBTQ-Community leide noch immer sehr unter Diskriminierung. So soll demnächst ein Gesetz erlassen werden, das Drag-Queen-Shows auf öffentlichen Plätzen verbietet. , das geschlechtsangleichende Behandlungen für minderjährige Transsexuelle verbietet.

Josh Kizkas Post erhielt über 140.000 Likes innerhalb von 20 Stunden. Einer seiner Follower kommentierte: "Du wirst diesen Kommentar vermutlich nicht finden, aber ich schreibe ihn trotzdem. Ich bin ein queerer und trans Teenager, der so viel Sicherheit und Liebe in Deiner Band und Deiner Musik gefunden hat. Vielen Dank, dass Du diesen Teil Deines Lebens mit uns geteilt hast."