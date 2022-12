"Green Book"-Star Frank Vallelonga Jr. ist tot

Der US-Schauspieler Frank Vallelonga Jr. ist tot. Wie die Behörden in New York bestätigten, starb der "Green Book"-Star wahrscheinlich an einer Überdosis. Seine Leiche wurde bereits am Montag auf offener Straße abgelegt.

02. Dezember 2022 - 08:03 Uhr | (dr/spot)

Frank Vallelonga Jr. wurde 60 Jahre alt. © imago/ZUMA Wire

Grausame Gewissheit: Der "Green Book"-Star Frank Vallelonga Jr. ist tot. , wurde jetzt eine Leiche identifiziert, die Montagnacht im Stadtbezirk The Bronx auf offener Straße abgelegt wurde. Laut Polizeiangaben handelt es sich dabei um Vallelonga Jr. Der Schauspieler wurde 60 Jahre alt. Die wahrscheinliche Todesursache sei eine Überdosis gewesen, heißt es. Spuren, die auf ein Verbrechen hindeuten, seien zumindest nicht gefunden worden. Die sterblichen Überreste von Vallelonga Jr. wurden vor einer Blechfabrik in Hunts Point gefunden. Man habe die Leiche zuvor aus einem Fahrzeug geworfen, so die Behörden. Vallelonga Jr. ist der Sohn der Türsteher-Legende und "Die Sopranos"-Darsteller Tony Lip, dessen Lebensgeschichte im Film "Green Book - Eine besondere Freundschaft" erzählt wird. Darin übernahm Hauptdarsteller Viggo Mortensen (64) die Verkörperung von Lip. Vallelonga Jr. spielte dort seinen Onkel Rudy Vallelonga. Der Streifen wurde 2019 mit dem Oscar für den besten Film und das beste Originaldrehbuch ausgezeichnet. 35-jähriger Mann bereits verhaftet Mittlerweile wurde in New York ein 35-jähriger Mann festgenommen, der mit dem Leichenfund in Verbindung gebracht wurde und mithilfe eines Überwachungsvideos identifiziert werden konnte. In Gewahrsam habe dieser bereits ein Geständnis abgelegt, er habe die Leiche von Vallelonga Jr. dort abgelegt.