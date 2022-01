Graue Haare sind nichts für Sängerin Cher

In Sachen Style und Make-up war Cher ihr Leben lang mehr als mutig unterwegs - aber bei grauen Haaren hört die Experimentierfreudigkeit auf, wie der Popstar nun klarstellte.

Dass die Welt jemals eine ergraute Cher (75) sehen wird, ist ziemlich unwahrscheinlich. Viele Stars hatten den natürlichen Look während der Pandemie ausprobiert. Der Popstar versicherte in einem zum Thema graue Haare aber: "Das ist für andere Frauen in Ordnung. Aber ich werde es einfach nicht tun!"

"Es geht darum, Spaß zu haben!"

Für die neue "Challenge Accepted"-Kampagne des Make-up-Herstellers MAC hat die Künstlerin eine wilde Make-up-Kreation aus Glitzer und Glamour aufgelegt. Beim Thema Schminke gehe es "nur darum, Spaß zu haben", so Cher. "Ich denke, Leute, die sich darum Gedanken machen, wie andere ihr Make-up tragen, sollten sich um ihr eigenes Leben kümmern."

Ihre Einstellung zum Thema Schönheit habe sich über die Jahre allerdings verändert: "Es muss Veränderungen geben." Heute würde man sie eher mit einem Dutt auf dem Kopf und einem frisch gewaschenen Gesicht antreffen, als vollständig geschminkt. Wenn sie sich allerdings etwas Glamour gönnen möchte, greift sie noch immer am liebsten zu "großen Wimpern".