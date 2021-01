Grammy-Gewinner Sam Smith sucht sein Liebesglück nun auf Tinder

Auch für Stars wie Sam Smith ist die Suche nach der Liebe in der Pandemie erschwert. Der Sänger hat nun ein Profil auf Tinder.

Sam Smith (27, ) ist auf der Suche nach der großen Liebe. Nachdem der Sänger auf anderen Dating-Apps keinen Erfolg hatte, suchen seine Freunde nun auf Tinder nach potenziellen Partnern für den Single. unter Berufung einer Quelle sowie Screenshots von Smiths angeblichem Profil.

Smiths Suche nach der Liebe sei durch die Pandemie, so wie bei vielen anderen Singles, erschwert. Nun haben wohl Freunde des 27-Jährigen das Zepter in die Hand genommen und ihn auf Tinder registriert. Eine anonyme Quelle sagte der Zeitung: "Sam ist schon seit Ewigkeiten Single und seine Freunde bemühen sich, jemanden zu finden." Man hoffe, auf eine Person zu treffen, die sich nicht an der Berühmtheit des Briten störe. Freunde des Stars sortieren die Matches und schicken ihm anschließend die Kandidaten.

Geschlecht spiele bei Partnersuche keine Rolle

Schon im Oktober vergangenen Jahres gestand der Grammy-Gewinner im Interview mit Andy Cohen in dessen Late-Night-Show, dass er sich auf der Datingapp Hinge angemeldet habe. Allerdings sei er von der App verbannt worden, da man das Profil für einen Fake gehalten hatte. Auch auf der Promi-Datingapp Raya habe Smith laut Informationen von "The Sun" nach einem Partner gesucht.

Sam Smith war zuletzt bis 2018 in einer Beziehung mit Schauspieler Brandon Flynn (27, "Tote Mädchen lügen nicht"). Für den Sänger, der sich als non-binär identifiziert und mit dem englischen Pronomen "they/them" angesprochen werden möchte, spiele bei der Suche nach einem Partner das Geschlecht keine Rolle. : "Ich habe noch nie nach Regeln gelebt. Ich liebe Menschen und in wen auch immer ich mich verliebe, in den verliebe ich mich eben."