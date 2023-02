Grammy Awards 2023: Das waren die Hingucker auf dem roten Teppich

Taylor Swift und Adele erschienen in echten Hingucker-Outfits bei den Grammy Awards am Sonntag in Los Angeles. Ebenfalls einen unvergesslichen Anblick bescherte der Auftritt von Shania Twain auf dem roten Teppich.

06. Februar 2023 - 14:06 Uhr | (ili/spot)

Grammy Awards 2023 (v.l.): Shania Twain, Adele und Taylor Swift. © [M] imago/UPI Photo / Alberto E. Rodriguez/Getty Images for The Recording Academy

Die Grammy Awards 2023 wurden am Sonntag in Los Angeles verliehen. Viele Stars erschienen in aufsehenerregenden Looks auf dem roten Teppich der Musikpreisverleihung. Zwei echte Hingucker präsentierten die beiden Superstars Adele (34) und Taylor Swift (33). Taylor Swift in Nachtblau Der US-Star glänzte in einem nachtblauen Set von Roberto Cavalli, bestehend aus langärmeligem Crop-Top und passendem Maxirock mit leichter Schleppe. Auf der maßgeschneiderten Robe funkelten unzählige Diamanten. Swift kombinierte den glitzernden Look mit Saphir- und Diamantohrringen, trug roten Lippenstift und Smokey-Eye-Make-up auf und hatte ihr Haar zu einer schicken Hochsteckfrisur mit Pony gestylt. Adele in Weinrot Die Britin Adele verzauberte in einem weinroten Samtkleid mit passendem Gürtel, tiefem Ausschnitt und auffallenden Volant-Ärmeln von Louis Vuitton. Als Schmuck kombinierte sie dazu lediglich funkelnde Diamant-Ohrhänger und ein passendes Armband. Eyeliner betonte die Augen und das blonde Haare war zu eleganten Wellen frisiert. Shania Twain in XXL-Dalmatiner Am anderen Ende der Highlight-Skala fand sich dagegen die kanadische Musikerin Shania Twain (57) wieder. Sie war in ihrem extremen Outfit nicht zu übersehen - aber auch kaum zu erkennen. Zu einem weißen Pailletten-Schlaghosenanzug, den große schwarze Tupfer zierten, trug sie einen XXL-Hut mit breiter Krempe aus dem gleichen Material. Eine grellrote Langhaarperücke machte den Karneval-Look perfekt. Knallroter Lippenstift und verlängerte Wimpern sowie funkelnde Ohrhänger und eine ebensolche Kette rundeten ihr Outfit ab.