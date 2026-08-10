Grab von Dirk Bach (†): Hella von Sinnen geht "gar nicht mehr" dorthin

Als Dirk Bach im Jahr 2012 verstarb, hinterließ er eine große Lücke in der deutschen Comedylandschaft. Hella von Sinnen verlor nicht nur einen geschätzten Kollegen, sondern auch ihren besten Freund. Nun verrät die Kölnerin traurig, warum sie seinem Grab lieber fernbleibt.

Hella von Sinnen (67) tritt meistens bunt, laut und polternd auf: Doch wenn es um ihren besten Freund Dirk Bach (†51) geht, offenbart sie ihre nachdenkliche Seite. Der Entertainer, von seiner Freundin liebevoll "Dicki" genannt, starb im Jahr 2012 und wurde im engsten Kreis auf dem Melaten-Friedhof in Köln beigesetzt. Das Grab ihres besten Freundes meidet Hella von Sinnen inzwischen – aus einem ganz bestimmten Grund.

Hella von Sinnen am Grab von Dirk Bach: "Kam eine Traube Menschen"

Als Person des öffentlichen Lebens kann man jederzeit und überall erkannt werden – auch in emotionalen Momenten. Im Podcast "Gestatten, von Sinnen" kommen Hella von Sinnen und Evelyn Burdecki (37) auf übergriffige Fans zu sprechen, die sogar auf dem Friedhof um Selfies bitten. "Ich habe das an Dirks Grab erlebt", erinnert sich Hella von Sinnen. "Übrigens gehe ich seitdem, glaube ich, gar nicht mehr zum Dirk."

Die 67-Jährige erklärt daraufhin, dass man auf dem Melaten-Friedhof in Köln, der die letzte Ruhestätte vieler Prominenter darstellt, Gräbertouren buchen könne. Im Netz sind entsprechende Angebote tatsächlich zu finden. "Die gehen mit dir zum Millowitsch, dann gehen sie mit dir zum Ostermann." Und auch Hella von Sinnens guter Freund Dirk Bach steht auf der Liste der Promi-Gräber, die im Rahmen dieser Touren aufgesucht werden. Aus diesem Grund müsse man an seiner letzten Ruhestätte leider immer mit Schaulustigen rechnen.

Auf dem Melaten-Friedhof in Köln fand Dirk Bach seine letzte Ruhe. Promi-Gräbertouren führen auch an seinem Grab vorbei, weiß Hella von Sinnen. © imago/breuel-bild

Eines Tages saß die Entertainerin mit Ex-Lebensgefährtin Cornelia Scheel (63) auf der rosafarbenen Bank, die sie selbst gestiftet hatte, an seinem Grab: "Und dann kam eine Traube Menschen." Zwar erinnert sie sich daran, dass die Gruppe damals pietätvoll agierte und ihnen nicht auf die Pelle gerückt ist. "Aber oft genug waren wir da und da kamen Pärchen oder Einzelleute: 'Können wir mal ein Selfie machen?'" Eine Anfrage, die Hella von Sinnen aus Überzeugung ablehnt: "Ein echter Fan kommt nicht in so einem Moment und sagt: 'Können wir mal ein Selfie machen?'"

Der Verlust von Dirk Bach schmerzt noch immer sehr: An seinem Grab möchte Hella von Sinnen nicht für Selfies posieren. © imago/Revierfoto

Hella von Sinnen: "Kann den Dschungel ohne Dirk nicht sehen"

Nicht nur das Grab ihres besten Freundes meidet Hella von Sinnen. Sie erzählt im Gespräch mit Evelyn Burdecki auch, die RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" seit Jahren nicht mehr verfolgen zu können: "Weil ich den Dschungel seit Dickis Tod gar nicht mehr gucke – aus Prinzip." Aus diesem Grund habe sie auch die Staffel verpasst, aus der Evelyn Burdecki 2019 als Siegerin hervorgegangen war.

Die 67-Jährige erklärt den traurigen Hintergrund ihrer Entscheidung: "Na, weil der Dirk mir so fehlt. Und weil mir das so weh tut, dass der das nicht mehr macht. Und so toll die Sonja das auch macht oder die Kollegen das auch können, ich kann es einfach nicht mehr." Hella von Sinnen meint traurig: "Der Dirk war mein absoluter Lebensmensch und es geht einfach nicht. Ich kann den Dschungel ohne Dirk nicht sehen." Von 2004 bis zu seinem Tod im Jahr 2012 hatte Dirk Bach gemeinsam mit Sonja Zietlow (58) das Dschungelcamp präsentiert.