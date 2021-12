"Goodbye Deutschland"-Star Steff Jerkel zeigt seine Hautkrebs-Narbe

Im Oktober machte Steff Jerkel seine Hautkrebs-Erkrankung öffentlich. Jetzt teilte der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer ein schockierendes Bild seiner OP-Narbe.

Im Oktober machte Steff Jerkel (52) seine Hautkrebs-Erkrankung öffentlich. Jetzt hat der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer : Er musste sich einer Operation unterziehen, um Tumorgewebe entfernen zu lassen. Der Eingriff hinterließ eine große Narbe auf der rechten Seite seiner Stirn.

"Das macht mir Sorgen"

"Ihr seht ja, wie ich aussehe", des TV-Stars. "Es war doch ein bisschen heftiger als man dachte." Bei dem Tumor handele es sich um weißen Hautkrebs, der nun in ein Labor eingeschickt werde. Dort teste man, ob es sich um gut- oder bösartiges Gewebe handele.

Als Nächstes sei noch die linke Gesichtshälfte dran und anschließend noch eine Körperstelle mit schwarzem Hautkrebs. "Das macht mir Sorgen", gesteht Jerkel. Er sei selbst schuld am Ausmaß der Erkrankung, weil er nicht zu Vorsorgeuntersuchungen gegangen sei. Und so mahnt er: "Ihr braucht nur einmal zur Vorsorge, das hier hätte nicht sein müssen. Geht hin und schaut, was dabei herauskommt."

zeigt Jerkel sich später mit einem Verband über der Narbe und angeschwollenem Gesicht. "Ich habe es zwar gekühlt, aber der Arzt hat mich schon davor gewarnt, dass der dritte Tag der schwerste sein wird, von der Schwellung her", sagt er. Schmerzen habe er aber keine.