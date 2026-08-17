"Goldjunge" Raphael Netz: So geht es Selina Söders Freund nach seinem WM-Sieg

Ein Traum wird wahr: Dressur-Reiter Raphael Netz gewinnt als Teil der deutschen Mannschaft Gold in Aachen. Wie der 27-Jährige und Freundin Selina Söder die Weltmeisterschaft erlebt haben – und welche Worte Schwiegervater Markus Söder für den frischgebackenen Weltmeister findet.

Sie hat ihren Sohn schon immer im Reitsport unterstützt: Janet Netz, die Mutter von Dressurreiter Raphael Netz hat zur WM in Aachen vier deutschen Dressurpferde gehäkelt, die als Maskottchen des Teams im Stall standen.

picture alliance/dpa 4 Sie hat ihren Sohn schon immer im Reitsport unterstützt: Janet Netz, die Mutter von Dressurreiter Raphael Netz hat zur WM in Aachen vier deutschen Dressurpferde gehäkelt, die als Maskottchen des Teams im Stall standen.

Raphael Netz (27) und sein Herzenspferd "Great Escape Camelot" erleben in den vergangenen Tagen in Aachen ein WM-Debüt wie aus dem Bilderbuch.

IMAGO/Bildbyran 4 Raphael Netz (27) und sein Herzenspferd "Great Escape Camelot" erleben in den vergangenen Tagen in Aachen ein WM-Debüt wie aus dem Bilderbuch.

Als Raphael Netz aus dem legendären Aachener Dressurviereck ausreitet, hält es die Zuschauer nicht mehr auf ihren Plätzen: Der 27-Jährige erlebt mit seinem Pferd "Great Escape Camelot" in den vergangenen Tagen ein WM-Debüt wie aus dem Bilderbuch - und holt als Teil der deutschen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft tatsächlich Gold.

Deutsches Dressur-Team holt Mannschafts-Gold bei der WM in Aachen

Noch vor wenigen Tagen besuchte die AZ Netz und Partnerin Selina Söder, Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, auf ihrer Reitanlage bei Moosburg und begleitete den 27-Jährigen bei seinen Vorbereitungen für die WM (AZ berichtete) - jetzt, zwei Wochen später, hat die deutsche Mannschaft, bestehend aus Olympiasiegerin Isabell Werth, Katharina Hemmer, Frederic Wandres und Raphael Netz, tatsächlich Gold geholt.

Raphael Netz über den WM-Sieg: "Freudentränen sind gelaufen"

Im Gespräch mit der AZ beschreibt Raphael Netz den Moment der Momente so: "Als klar war, dass wir Mannschaftsgold gewonnen haben, das ist ein Moment, der schwer zu beschreiben ist - man liegt sich in den Armen, Freudentränen sind gelaufen, es ist einfach ein Riesen-Meilenstein, den ich und auch meine Team-Kollegen von unseren Listen streichen können. Wir können jetzt sagen: Wir sind alle frischgebackene Weltmeister!"

Das deutsche Gold-Team (v.l.): Olympiasiegerin Isabell Werth, Frederic Wandres, Raphael Netz und Katharina Hemmer. © picture alliance/dpa

WM-Debüt für Raphael Netz in Aachen: "Natürlich war der Druck hoch"

Erschwerend hinzu kam, dass der 27-Jährige bei seiner WM-Premiere am vergangenen Dienstag direkt als erster Starter des deutschen Teams ins Dressurviereck einreiten musste. Netz sieht’s - wie üblich - dennoch recht gelassen: "Natürlich war der Druck hoch. Ich wusste, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, dass wir Gold holen, sondern alle eine solide Runde hinlegen mussten, um das zu schaffen."

Die Nacht vor dem großen ersten Ritt habe er dennoch recht ruhig geschlafen, verrät er der AZ: "Ich bin voller Vorfreude aufgewacht und habe mich aufs Einreiten tatsächlich sehr gefreut."

Selina Söder fiebert mit ihrem Liebsten mit: "Ich war so nervös"

Deutlich aufgeregter war da augenscheinlich Freundin Selina Söder: "Ich war so nervös!", gibt die 26-Jährige in einem Instagram-Video zu. Für Netz bedeutet der Sieg bei der Heim-WM in Aachen nicht nur den ersten Weltmeistertitel: Die Goldmedaille ist gleichermaßen die erste Medaille, die der 27-Jährige in der "regulären" Klasse und nicht mehr als Junioren-Reiter gewonnen hat und - noch dazu - seine insgesamt zehnte Medaille.

Strahlen übers ganze Gesicht: Raphael Netz und Freundin Selina Söder bei der Weltmeisterschaftsfeier in Aachen. © privat

Wo das gute, goldene Stück, inklusive Schleife und Schärpe, schlussendlich hängen soll? "Da bin ich mir selbst noch nicht ganz sicher", sagt Raphael Netz und schmunzelt.

"Beide leben für den Reitsport": Schwiegervater Markus Söder findet persönliche Worte

Seit dem Mannschafts-Triumph steht das Handy des sympathischen Profi-Reiters nicht mehr still: Gratulationen fluten sämtliche Kanäle des deutschen WM-Teams. Eine Nachricht sticht dabei besonders heraus: Ministerpräsident Markus Söder, seines Zeichens Schwiegervater des frischgebackenen "Goldjungen" Raphael Netz, verleiht nach dem WM-Sieg seiner Freude in einem öffentlichen Instagram-Posting Ausdruck - und widmet seinem Schwiegersohn persönliche Worte: "Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team (...). Besonders mitgefiebert habe ich natürlich bei Raphaels WM-Debüt", schreibt Söder zu einem Medaillen-Foto der deutschen Mannschaft. "Gleich sein erster Auftritt mit Camelot war ein starker Auftakt. Raphael ist der Lebenspartner meiner Tochter Selina. Beide leben und arbeiten zusammen für den Reitsport. Mein großer persönlicher Respekt für diese Leistung in so jungen Jahren."

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Eine Nachricht, die auch im deutschen Team anklingt: "Dass uns auch Markus, der Papa von Selina, gratuliert hat, hat uns sehr gefreut. Natürlich haben wir ihm auch eine schöne Nachricht zurückgeschrieben", sagt Netz der AZ.

Nach Goldmedaille: Darum konnte Raphael Netz seine Selina nicht gleich in die Arme schließen

Dabei musste der 27-Jährige nach seinem WM-Triumph erst einmal eine ganze Zeit lang warten, bis er seine Selina in die Arme schließen konnte: "Es ging alles so schnell, dass ich meine Eltern und Selina tatsächlich erst ganz am Ende des Abends in Ruhe sehen konnte."

Sie hat ihren Sohn schon immer im Reitsport unterstützt: Janet Netz, die Mutter von Dressurreiter Raphael Netz hat zur WM in Aachen vier deutschen Dressurpferde gehäkelt, die als Maskottchen des Teams im Stall standen. © picture alliance/dpa

Nach der Medaillenzeremonie jagte eine Pressekonferenz die nächste. "Auf unserer Weltmeisterschaftsfeier am Abend lagen wir uns dann alle in den Armen, haben viele Bilder mit der Medaille gemacht - die Freude war einfach aus tiefstem Herzen riesengroß."

Standing Ovations für den WM-Neuling: Raphael Netz erreicht persönliche Bestnote in der Einzelprüfung

Hinter Netz und dem deutschen Team liegen emotionale Tage in Aachen - immerhin standen nach dem Mannschaftserfolg auch noch die Einzelwertungen an. Und in die ging - pardon - ritt Netz am vergangenen Freitag betont entspannt: "Seien wir ehrlich: Ich bin kein Kandidat für eine Einzelmedaille und das ist auch in Ordnung", zeigte sich Netz vor seinem Grand-Prix-Einsatz nüchtern. Umso emotionaler wurde es, als Raphael Netz und sein 15-jähriger Sportpartner nach ihrer Einzelprüfung aus dem Viereck ritten: Die Zuschauer verabschiedeten das Paar mit Standing Ovations und auch der 27-jährige Dressurreiter konnte seine Tränen nicht mehr zurückhalten.

Mit 75,1 Prozent holten Netz und Camelot ausgerechnet bei der WM ihre persönliche Bestnote und qualifizierten sich somit noch dazu für die Kür am Samstag, die der WM-Neuling lange Zeit auf Platz eins anführen konnte.

Von der WM zurück in den Alltag: So geht es für Raphael Netz jetzt weiter

Während es für die deutschen Springreiter erst am Mittwoch losgeht, stand für die Dressurreiter rund um Raphael Netz am Sonntagvormittag schon wieder die Heimreise an.

Doch wie geht es nach all dem (Gold-)Trubel jetzt zu Hause weiter für den frischgebackenen Weltmeister? "Genauso wie vorher", sagt Netz der AZ und lacht. "Am Montagmorgen geht es für uns ganz normal weiter. Wir steigen wieder auf unsere Nachwuchspferde, auf unsere jungen Pferde und ich freue mich schon wieder darauf, meine ganze Truppe zu reiten und natürlich auch, unser ganzes Team zu Hause noch einmal zu einer schönen Feier einzuladen!"