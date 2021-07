Goldbarren to go: Im H'ugo's können sich die VIPs ihr Edelmetall am Automaten ziehen

Wird in der Münchner Bussi-Bussi-Gesellschaft jetzt etwa mit Goldbarren bezahlt? Am Mittwoch konnten die VIPs im Szenelokal "H'ugo's Pizza-Bar-Lounge" einen Automaten für das Edelmetall testen. Wer hat da zugelangt?

Wer sich in der High Society mal was gönnen will, der leistet sich einfach ein paar Goldbarren. In München kann man das Edelmetall jetzt ganz einfach am Automaten ziehen. Am Mittwochabend durften das die Promis im H'ugo's direkt ausprobieren.

Münchens erster "Gold to go"-Automat: Giulia Siegel kauft einen Mini-Barren

Mit von der Partie war auch Giulia Siegel, die sich auf Instagram vorab auf die außergewöhnliche VIP-Veranstaltung freute. "Seit eineinhalb Jahren heute der allererste Event – oh mein Gott, ich freu mich so", sagte sie dazu in ihrer Story. Da ließ es sich die Münchner DJane auch nicht nehmen, den "Gold to go"-Automaten selbst zu testen. Für 63 Euro leistete sie sich einen Mini-Goldbarren.

Gold-Automat im H'ugo's: Edelmetall hat Reinheitsgrad von 999.9

Seit Donnerstag (1. Juli) ist der erste Münchner Goldbarren-Automat auch für jedermann zugänglich. Hinter der Idee steckt das Unternehmen "GOLD TO GO AG". Damit soll der Zugang zum Edelmetall (mit einem gewährleisteten Reinheitsgrad von 999.9) erleichtert und der Goldeinkauf demokratisiert werden.

Auch bei weiteren Promis wie Anna Maria Kaufmann und Mariella Ahrens wurde das Interesse am "Gold to go" geweckt.